Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe deberá definir si confirma, modifica o revoca la sentencia que condenó a Iván Mercado Reyes y Norma Vega por homicidio culposo. La acusación busca penas mayores y una calificación más grave, mientras que la defensa insiste con la absolución.

Causa Diego Román: la Cámara de Apelaciones de Santa Fe definirá el futuro de la condena a Iván Mercado Reyes y Norma Vega.

La causa por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años que fue hallado sin vida en julio de 2019 en un descampado de la ciudad de Recreo tras ser atacado por una jauría de perros, sumó un nuevo capítulo judicial.

La Fiscalía, la querella y la defensa apelaron la sentencia de primera instancia que condenó a Iván Mercado Reyes y Norma Vega como responsables del delito de homicidio culposo. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe deberá revisar los fundamentos del fallo.

La resolución quedó en manos del juez de Cámara Oscar Burtnik, quien deberá determinar si confirma la condena dictada por el juez Pablo Busaniche, si modifica la calificación legal y las penas impuestas o si hace lugar al planteo absolutorio de la defensa.

En el juicio oral, Reyes había sido condenado a cuatro años de prisión y Vega a tres años, ambos por homicidio culposo.

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Tres posiciones enfrentadas

Durante la audiencia de apelación expusieron el fiscal Andrés Marchi, las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Fruttero, y el defensor particular del matrimonio, Néstor Pereyra.

Las partes plantearon posiciones completamente opuestas respecto de la responsabilidad penal del matrimonio.

Fiscalía y querella pidieron penas más altas

La acusación cuestionó que el hecho haya sido encuadrado como homicidio culposo y solicitó que se aplique la figura de homicidio con dolo eventual, una calificación penal más grave.

Según el planteo de Fiscalía y querella, Reyes y Vega conocían la peligrosidad de los animales y no habrían adoptado las medidas necesarias para evitar un desenlace fatal, pese a antecedentes vinculados con la conducta agresiva de los perros y deficiencias en las condiciones de seguridad del lugar.

Por ese motivo, solicitaron penas de 10 años de prisión para Iván Mercado Reyes y 8 años para Norma Vega.

Como planteo alternativo, en caso de que la Cámara mantenga la figura de homicidio culposo, pidieron elevar las condenas al máximo previsto: cinco años de prisión para Reyes y cuatro años para Vega.

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La defensa volvió a pedir la absolución

La defensa del matrimonio sostuvo nuevamente que existen dudas sobre la mecánica del hecho y cuestionó que haya quedado acreditado que los perros que atacaron a Diego Román pertenecieran a sus representados.

El abogado Néstor Pereyra insistió en que en la zona de Recreo existían numerosos perros sueltos y planteó que el ataque podría haber sido protagonizado por animales ajenos a la propiedad de Reyes y Vega.

Ese argumento fue rechazado durante el proceso por la acusación, que sostuvo que los peritajes incorporados al expediente vincularon a algunos perros del matrimonio con la escena del ataque.

Entre las pruebas analizadas durante el juicio se incluyeron estudios sobre pelos encontrados en las prendas del niño, testimonios y otros elementos incorporados a la investigación.

La muerte de Diego Román

Diego Román murió entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de julio de 2019. El niño fue encontrado sin vida en un descampado del barrio Comunal 3 de Recreo, lindero con el inmueble donde se encontraban los perros vinculados a los imputados.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Nación determinó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia externa masiva provocada por múltiples heridas compatibles con mordeduras y ataques de animales.

La investigación sostuvo que una jauría integrada por distintos ejemplares, entre ellos perros de raza rottweiler, bóxer y mestizos, estuvo involucrada en el ataque.

La Cámara deberá definir el futuro del expediente

Con la audiencia de apelación finalizada, el juez Oscar Burtnik deberá resolver los recursos presentados por todas las partes.

La decisión será clave para determinar si queda firme la condena por homicidio culposo, si se agrava la situación penal del matrimonio Reyes y Vega con una nueva calificación, o si finalmente se acepta el pedido de absolución planteado por la defensa.