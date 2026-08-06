Causa Trigatti: la defensa del docente irá a la Corte Suprema de la Nación tras denunciar un fallo "político" e irregularidades en la investigación

El abogado Marcos Barceló confirmó que presentará un recurso extraordinario federal tras el rechazo de la Corte Suprema de Santa Fe a los planteos contra la condena y la prisión preventiva del exdocente. Aseguró que la sentencia aún no está firme, cuestionó la actuación del máximo tribunal provincial y denunció irregularidades.

La defensa de Juan Trigatti presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la condena y la prisión preventiva de Juan Francisco Trigatti , la defensa del exprofesor confirmó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado Marcos Barceló explicó que el máximo tribunal provincial únicamente realizó un análisis formal de los planteos y nunca ingresó al tratamiento de los argumentos de fondo. "Se plantearon dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la prisión preventiva dictada por una cámara y otro contra la segunda condena al profesor Juan Trigatti. La Corte hace un doble examen: primero analiza la admisibilidad formal del recurso y, recién si lo admite, estudia el fondo del planteo. En este caso decidió declararlo inadmisible, por lo que nunca abordó la procedencia del recurso", sostuvo.

A su vez, el defensor indicó que ahora cuentan con diez días hábiles para presentar un recurso extraordinario federal. "Tenemos un plazo de diez días para interponer un recurso extraordinario federal, que es el que permitirá que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló.

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"La condena todavía no está firme"

Barceló remarcó que, desde el punto de vista jurídico, la condena impuesta al exdocente todavía no adquirió firmeza. "Una condena en Argentina recién se considera firme cuando se agota el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", afirmó en Radio EME.

Además, explicó que aún resta un extenso recorrido judicial. "Si todo fuera mal, todavía nos quedan dos recursos más dentro de las instancias nacionales y, si todo fuera pésimamente mal, nos queda la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", manifestó.

Marcelo Barceló, abogado defensor del profesor Juan Trigatti UNO Santa Fe

El abogado adelantó que la presentación será elaborada junto al ex camarista Abraham Vargas y que buscarán el acompañamiento de especialistas en derecho constitucional de Buenos Aires.

Críticas a la Corte y a la investigación

Durante la entrevista, Barceló cuestionó duramente el fallo del máximo tribunal santafesino y sostuvo que respondió a criterios políticos más que jurídicos. "Esperamos el mismo resultado que en los recursos anteriores, que también fueron rechazados, porque entendemos que son fallos absolutamente políticos", expresó.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó contra el ministro de la Corte Jorge Baclini, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de la provincia. "Un ministro de la Corte, Jorge Baclini, era el fiscal general en 2021 y estaba a cargo de toda esta investigación", indicó.

También señaló que existe una continuidad entre los principales funcionarios que intervinieron en la causa. "Comparten el mismo fiscal general Baclini, el mismo fiscal regional Arietti, la misma fiscal Alejandra del Río Ayala y las mismas abogadas querellantes", sostuvo.

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Según Barceló, la defensa optó por no recusar al actual ministro de la Corte para evitar una mayor demora del proceso. "Íbamos a perder un año de tiempo con el profesor Trigatti privado de su libertad y con muchas chances de que ese planteo fuera rechazado", explicó.

Además, reiteró sus cuestionamientos a la investigación. "Se perdieron registros fílmicos que demostraban que Juan Trigatti no cometió los hechos, demoraron durante un año la pericia de las cámaras y también se frenaron todas las denuncias formuladas contra las fiscales del caso", aseguró.

Sospechas sobre la resolución

El defensor también puso en duda el desarrollo de la votación dentro de la Corte Suprema provincial. "Ambos expedientes volvieron a subir a Rosario. Eso fue una movida que nos llamó la atención. Aparentemente había un empate", afirmó.

Según explicó, el funcionamiento interno del tribunal alimentó sus sospechas. "Tenemos cuatro ministros en Rosario y tres en Santa Fe. El expediente primero va a Rosario, donde votan los cuatro ministros, y luego baja a Santa Fe. Que hayan resuelto exactamente igual tanto la prisión preventiva como la condena, siendo cuestiones jurídicamente distintas, nos da la pauta de que el fallo fue político", sostuvo.

La resolución de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Juan Trigatti tanto contra la condena a 12 años de prisión por abuso sexual como contra la prisión preventiva que cumple actualmente.

El máximo tribunal entendió que los planteos no demostraban arbitrariedad ni violaciones constitucionales que justificaran habilitar la instancia extraordinaria y consideró que las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores se encontraban debidamente fundamentadas.

Con esta resolución, la defensa agotó las instancias provinciales y avanzará ahora con el recurso extraordinario federal para intentar que el expediente sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.