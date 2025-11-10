El fiscal Broggi sobre el caso Trigatti: "Con la confirmación de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivocó"

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que impuso 12 años de prisión al docente Trigatti por abuso sexual agravado, el fiscal del caso defendió la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público

El fiscal Matías Broggi se refirió este lunes a la confirmación de la condena contra el docente José María Trigatti , quien fue sentenciado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado ..

El funcionario recordó que desde el inicio de la investigación el Ministerio Público Fiscal sostuvo la existencia de pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado.

“Era una situación que ya habíamos advertido desde el comienzo de la causa, desde el pedido de prisión preventiva. Siempre sostuvimos que había prueba suficiente para establecer la culpabilidad de Trigatti. No voy a dejar de reconocer que nos sorprendió la absolución, pero ahora podemos decir que ambos tribunales de cámara coinciden en que el tribunal de primera instancia se equivocó”, afirmó.

El fiscal indicó además que ya se solicitó una audiencia para pedir la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia quede firme.

“La idea es pedir la prisión preventiva, de hecho ya está pedida. Es una decisión judicial y dependerá de la Oficina de Gestión Judicial fijar la audiencia, que esperamos se realice en los próximos días”, señaló.

Sobre los pasos procesales que restan, Broggi explicó que la causa ya cuenta con el “doble conforme”, es decir, dos resoluciones condenatorias en instancias ordinarias.

A la Corte

“A nivel constitucional y convencional, todo imputado tiene derecho a dos instancias donde se evalúe la prueba. Eso ya se cumplió. Los recursos que puedan presentarse ahora son extraordinarios y su apertura es muy excepcional. En promedio, un caso podría demorar hasta dos años en llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero son muy pocos los que se modifican en esa etapa”, precisó.

El fiscal también se refirió a las críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial tras el cambio de criterio entre tribunales.

“No creo que esto ponga en tela de juicio al sistema. Justamente existen tribunales superiores porque los jueces, como cualquier ser humano, pueden equivocarse. Por eso hay instancias de revisión. Lo importante es que el fallo final se base en la prueba, no en opiniones o especulaciones”, sostuvo.

Finalmente, Broggi destacó que el avance del caso y la revisión de la absolución inicial reflejan la consistencia de la acusación.

“Nos deja conformes que los seis jueces de cámara hayan resuelto en base a lo que había de prueba. Todo lo que afirmamos estuvo sostenido en evidencia concreta; lo demás es especulación. El juez no tiene que creerle al fiscal ni al defensor, sino a lo que le dice la prueba”, concluyó.

