Uno Santa Fe | Judiciales | fiscal

El fiscal Broggi sobre el caso Trigatti: "Con la confirmación de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivocó"

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que impuso 12 años de prisión al docente Trigatti por abuso sexual agravado, el fiscal del caso defendió la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de noviembre 2025 · 09:41hs
El fiscal Broggi sobre el caso Trigatti: Con la confirmación de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivocó

El fiscal Matías Broggi se refirió este lunes a la confirmación de la condena contra el docente José María Trigatti, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado..

El funcionario recordó que desde el inicio de la investigación el Ministerio Público Fiscal sostuvo la existencia de pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado.

“Era una situación que ya habíamos advertido desde el comienzo de la causa, desde el pedido de prisión preventiva. Siempre sostuvimos que había prueba suficiente para establecer la culpabilidad de Trigatti. No voy a dejar de reconocer que nos sorprendió la absolución, pero ahora podemos decir que ambos tribunales de cámara coinciden en que el tribunal de primera instancia se equivocó”, afirmó.

El fiscal indicó además que ya se solicitó una audiencia para pedir la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia quede firme.

“La idea es pedir la prisión preventiva, de hecho ya está pedida. Es una decisión judicial y dependerá de la Oficina de Gestión Judicial fijar la audiencia, que esperamos se realice en los próximos días”, señaló.

Sobre los pasos procesales que restan, Broggi explicó que la causa ya cuenta con el “doble conforme”, es decir, dos resoluciones condenatorias en instancias ordinarias.

trigatti

A la Corte

“A nivel constitucional y convencional, todo imputado tiene derecho a dos instancias donde se evalúe la prueba. Eso ya se cumplió. Los recursos que puedan presentarse ahora son extraordinarios y su apertura es muy excepcional. En promedio, un caso podría demorar hasta dos años en llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero son muy pocos los que se modifican en esa etapa”, precisó.

El fiscal también se refirió a las críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial tras el cambio de criterio entre tribunales.

“No creo que esto ponga en tela de juicio al sistema. Justamente existen tribunales superiores porque los jueces, como cualquier ser humano, pueden equivocarse. Por eso hay instancias de revisión. Lo importante es que el fallo final se base en la prueba, no en opiniones o especulaciones”, sostuvo.

Finalmente, Broggi destacó que el avance del caso y la revisión de la absolución inicial reflejan la consistencia de la acusación.

“Nos deja conformes que los seis jueces de cámara hayan resuelto en base a lo que había de prueba. Todo lo que afirmamos estuvo sostenido en evidencia concreta; lo demás es especulación. El juez no tiene que creerle al fiscal ni al defensor, sino a lo que le dice la prueba”, concluyó.

• LEER MÁS: La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

fiscal Trigatti condena
Noticias relacionadas
Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: Es lo que desde un principio sostuvimos

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: "Es lo que desde un principio sostuvimos"

Pintadas en la fachada de la escuela Ceferino Namuncurá 

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

caso trigatti: confirman la condena a 12 anos de prision para el docente por abuso sexual agravado contra cinco ninas

Caso Trigatti: confirman la condena a 12 años de prisión para el docente por abuso sexual agravado contra cinco niñas

caso trigatti: la camara confirmo la condena a 12 anos de prision para el docente por abuso sexual agravado

Caso Trigatti: la Cámara confirmó la condena a 12 años de prisión para el docente por abuso sexual agravado

Lo último

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Último Momento
Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL