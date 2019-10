Condenaron a siete años de prisión a un kinesiólogo por abuso de una menor

El tribunal integrado por los jueces Nicolás Falkenberg, Jorge Patrizi y Pablo Busaniche resolvió por unanimidad condenar al acusado Mariano Scali, un kinesiólogo de Santa Fe, de 29 años, a la pena de 7 años de prisión por la autoría del delito abuso sexual con acceso carnal.

El tribunal también dispuso rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Por otro lado, el hombre queda inhabilitado de por vida para ejercer su profesión.

"La pena es un poco más baja, ya que nosotros pedimos 10 años de prisión", dijo la fiscal Alejandra Del Río Ayala. "Veremos los fundamentos de por qué se lo condenó a siete y no a lo que se pidió", agregó.

Sobre la decisión del tribunal de dejarlo en libertad, precisó: "A veces los jueces los dejan en libertad, a veces les ordenan en el momento la prisión preventiva. De todos los juicios que hemos tenido por abuso sexual, en tres casos se los condenó y salieron en libertad, cuando las penas son de seis, siete, ocho años. Veremos los fundamentos".

En relación a las restricciones impuestas al condenado, Del Río Ayala explicó: "Las restricciones son fijar un domicilio, no acercarse a la víctima, ni tener contacto con ella; más allá de que el proceso terminó es importante que la víctima siga siendo resguardada. También la prohibición de salir del país".

Consultada sobre cuánto tiempo podría seguir en libertad, la fiscal comentó: "No depende de nosotras. Muy probablemente la defensa apelará. Nosotras evaluaremos en relación a la pena qué hacer. Si la cámara confirma la condena, va preso".

Sobre la decisión del tribunal de prohibirle de por vida ejercer la profesión, la fiscal Tolosa subrayó: "Estamos conformes en ese sentido. Y el hecho de que sea por unanimidad tiene un significado muy importante".

En el consultorio

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 18 del miércoles 4 de abril del año 2018. "La víctima concurrió a un turno médico en una clínica ubicada en el microcentro de la ciudad de Santa Fe, en la que el acusado se desempeñaba como profesional de la salud”, precisó la fiscal Tolosa quien llevo adelante la causa.

En tal sentido, la funcionaria del MPA indicó que “con la excusa de estar realizando maniobras kinesiológicas en la adolescente, la agredió sexualmente mientras estaba en la camilla de su consultorio”.

“Al analizar el grado de culpabilidad del acusado tuvimos en cuenta la gravedad del hecho en el marco de la atención kinesiológica y de la condición de profesional de la salud, más allá de la diferencia de edad con la víctima que, al momento del ilícito, era menor”, sostuvo Tolosa.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria judicial aprovechó la oportunidad y advirtió: "Es un caso que estuvo atravesado por un montón de prejuicios y estereotipos de género. Es algo que tenemos que empezar todos a desterrar. Preguntas como por qué alguien no grita, no se resiste, no hace tal o cual conducta, es algo que hoy no se puede seguir tolerando".

En la misma línea, se expresó la fiscal Tolosa: "Parece que siempre estamos esperando que la víctima reaccione. Esto pasó, lo pudimos probar. Nosotras trabajamos en equipo, estos casos se conversan, se hablan. Desde un principio estuvimos convencidas de que podíamos atravesar la instancia de juicio."

"A las víctimas siempre las escuchamos y siempre les creemos. Pero no siempre tenemos las evidencias contundentes como para llevar a juicio, lo que quiere decir que el hecho no haya ocurrido. En este caso teníamos el caso cerrado. Siempre estuvimos convencidas de que íbamos a lograr una condena", insistió.

Del Río Ayala recordó que "hoy (11/10/19) es el Día Internacional de la Niña, no me parece menor a partir de esta condena, instar a todas las niñas del mundo a que denuncien los malo tratos, a que se animen a atravesar las instancias de ayuda. Porque la justicia les va a dar una respuesta.