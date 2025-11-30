Unión presta atención: Talleres tendría en la mira a Mateo Del Blanco

El gran torneo de Mateo Del Blanco lo puso en la vidriera de Unión, que se ilusiona con una venta y en Córdoba surgió el supuesto interés de Talleres. ¿Potable?

En Unión ya comienza a sonar fuerte Mateo Del Blanco en varios lugares. Su gran semestre lo colocó rápidamente en la vidriera de un mercado que todavía no arrancó, generando ilusión en la dirigencia y, al mismo tiempo, cierto grado de preocupación.

El zurdo, de 22 años, cerró la fase regular como uno de los principales asistidores, consolidándose como una pieza clave en la estructura de Leonardo Madelón. Su capacidad para filtrar pases y su lectura de juego lo volvieron codiciable. Y eso que es 3, por más que sea volante por naturaleza.

Esto hace que Unión sueñe con una venta, preferentemente hacia el exterior, que podría representar un ingreso vital en un mercado donde cada dólar cuenta. Sobre todo, porque se precisan oxigenar las arcas pensando en el próximo campeonato. Transferir un jugador es casi una obligcación.

En Buenos Aires se filtró que River tendría a Mini anotado en la lista, ya que busca variantes después de un año sin títulos y lleno de críticas a Marcelo Gallardo. Pero las novedades no terminaron ahí. En Córdoba, algunos sectores indican que Talleres también habría posado su atención en el zurdo. ¿Es potable? Por ahora, muy tibio, aunque no resulta descabellado. La T viene alimentándose desde hace tiempo con talentos rojiblancos, Juan Carlos Portillo y Joaquín Mosqueira. En Unión no subestiman ningún movimiento.

La postura de Unión y el misterio por su cotización

Si hay algo que la dirigencia tiene claro es que Del Blanco está más pensado para una salida internacional. No se conoce su cotización, aunque internamente lo consideran un activo fuerte y en pleno crecimiento. La expectativa es que lleguen propuestas desde afuera (¿Francia?), donde Unión podría negociar en mejores condiciones por el 80% del pase que posee. A medida que avanza diciembre, lo único certero es que Unión ya tiene un actor principal en su novela de mercado: Mateo Del Blanco.