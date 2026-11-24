El festival reunió a miles de santafesinos frente a la Casa de Gobierno, con la participación de artistas locales y la delegación provincial de Cosquín. El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo “Agitando pañuelos”

Los santafesinos colmaron este lunes el casco histórico de la ciudad de Santa Fe para disfrutar del cierre de la tercera edición de la Semana Invencible , la propuesta organizada por el Gobierno Provincial para conmemorar el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier General Estanislao López . El festival reunió a más de 10.000 vecinos que pasaron durante toda la tarde frente a la Casa de Gobierno para homenajear al Patriarca del Federalismo Argentino , recientemente declarado Héroe Nacional . El gobernador Maximiliano Pullaro , junto a otras autoridades provinciales y locales, participó del evento junto al público presente.

El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto , con el espectáculo “Agitando pañuelos” , un recorrido por los clásicos del cancionero popular argentino que incluyó A Monteros, Juana Azurduy, Tonada del viejo amor y Entrá a mi pago sin golpear, y encontró en Canción con todos su broche obligado ante la llegada de la lluvia.

El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo “Agitando pañuelos” gentileza

Previamente, subió al escenario la delegación oficial que representó a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026, con un cuadro especialmente dedicado a la figura de López.

La jornada comenzó por la tarde con la presentación de la Banda Sinfónica de la Policía de Santa Fe, que luego del Himno Nacional interpretó Avenida de las Camelias y las marchas de San Lorenzo, de las Malvinas y del Brigadier.

La danza llegó al escenario de la mano de la Compañía de Danzas Folclóricas La Urdimbre y el Ballet del Instituto Santafesino de Danzas, creado por Hugo Ifrán en 1966.

El proyecto Son de Río, surgido del ciclo CCP Experimenta del Centro Cultural Provincial, ofreció un viaje sonoro por los ritmos del litoral, con músicas de raíz latina e hispanoamericana. Con la voz de Itatí Barrionuevo, entre otros artistas locales, el espectáculo recorrió un repertorio de textos de Juan José Saer y clásicos como Viejo Paraná y El Cosechero, además de un homenaje a Los inundados, de Fernando Birri.

El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo “Agitando pañuelos” gentileza

Una semana dedicada al Brigadier y al federalismo

La ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda, remarcó que la tercera edición de la Semana Invencible consolidó el proyecto que reivindica la figura del Brigadier Estanislao López.

“El gobernador nos pidió generar esta propuesta para impulsar los valores que nos legó el Brigadier, que atraviesan 200 años de historia”, sostuvo.

La funcionaria recordó que el acto protocolar realizado el lunes por la tarde en la casa donde vivió y murió el Brigadier dejó “un discurso muy fuerte del gobernador Pullaro”, orientado a destacar cómo Santa Fe es una Provincia Invencible, cómo se rebeló ante los mandatos nacionales y cómo actualmente sigue sosteniendo políticas contracíclicas, como la obra pública, la educación y la cultura pública.

En esa línea, Rueda destacó la gratuidad de las actividades y remarcó que el objetivo es garantizar que la gente pueda acceder a espectáculos de calidad de manera libre y gratuita, especialmente en un contexto económico complejo.

“La cultura es una herramienta de resistencia y un refugio ante la adversidad y en este caso el legado del Brigadier nos da más empuje para seguir adelante y defendiendo el federalismo”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres, repasó las actividades que se desarrollaron desde el 15 de noviembre, cuando se conmemoró el 453° aniversario de la ciudad de Santa Fe.

La agenda incluyó muestras permanentes, presentaciones de libros, charlas, el estreno de una obra teatral orientada al público juvenil, una serie web, peñas, actividades educativas y el acto central que encabezó el gobernador por el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier.

Sobre la Semana Invencible, Cáceres remarcó que el objetivo es lograr que los santafesinos se apropien de su historia y su cultura, elementos que fortalecen la identidad colectiva.

“Y como dice nuestro gobernador, no solo hacer justicia histórica a un prócer santafesino que dejó su vida por la patria y por Santa Fe la Invencible, sino recoger su legado para analizar el presente y construir el futuro de una Santa Fe que quiere estar integrada en un país mucho más federal de lo que es hoy”, concluyó.