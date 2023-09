Cueva financiera: los relatos de personas de barrios carenciados a quienes les robaron su identidad por $600

El pedido fue elevado al juez federal Aurelio Cuello Murúa, junto a la solicitud de que se convoque a una nueva audiencia indagatoria para que el acusado preste testimonio.

Se trata del testimonio de algunos de los 39 titulares de las tarjetas de débito halladas en el departamento del edificio del Puerto, junto con la millonaria suma de dinero en pesos y moneda extranjera.

La mayoría de las personas entrevistadas provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. En primera instancia, el imputado recababa datos de diferentes personas, robándole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo.

Según la fiscalía, este robo de identidad en la mayoría de los casos se daba "mediante maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social".

"Lo hice por necesidad"

Los testimonios que se desprenden de las entrevistas realizadas a las personas que aparecen como titulares de dichos plásticos son reveladoras.

"La tarjeta que me exhibe por el teléfono no es de mi propiedad, actualmente yo no tengo tarjetas. Yo trabajo en la construcción y siempre trabaje en negro, de hecho no conozco ese banco, seguro era una tarjeta falsa y la pudieron hacer utilizando mis datos”, señalo una de las víctimas.

"Ahora que hago memoria en el mes de junio o julio, antes de las últimas elecciones, anduvieron en el barrio cuatro personas desconocidas, ellos andaban por el barrio en un auto color azul, ofreciendo $600 pesos por el solo hecho de que le prestemos el documento para sacarle una foto. A mi me pareció raro que den plata así porque sí, pero como andaba con necesidad acepté, por eso sospecho que pudieron usar esa foto para hacer esa tarjeta. Esta gente creo que eran políticos o punteros políticos pero no se para que partido, no tenían ninguna propaganda y solo te daban plata si no le permitía sacar foto del documento, decían que era una ayuda pero con esa condición", agregó la misma persona.

Embed JUDICIALES | Cueva financiera en el Puerto: la defensa del imputado pidió que la causa pase a manos de la justicia provincial https://t.co/QdYZROuPVj pic.twitter.com/IXnpBCB8bo — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 26, 2023

Otro de los relatos que surgen de los diálogos que funcionarios de la fiscalía mantuvieron con estas personas, revela: "Esa tarjeta no es mía, yo soy albañil. Pero hace tres meses en la plaza del barrio unos políticos me dieron $2000 pesos a cambio de que le preste mi DNI, ellos sacaron una foto y te daban la plata. Yo lo hice por necesidad, ese día muchos vecinos se acercaron para agarrar la plata que esta gente daba. Luego de las elecciones no se vieron más”.

El hijo de quien fuera entrevistado anteriormente postuló: "Hace un mes antes de las primeras elecciones, vinieron a la plaza del barrio dos hombres bien vestidos en un auto modelo Gol color negro y te regalaban la suma de $2.000 pesos a cambio de que se le preste el DNI. Ellos le sacaban una foto con el celular y luego te daban la plata, recuerdo que aparte de la foto del DNI te sacaban una foto de la cara, como que te escaneaban la cara, yo sinceramente no sabía para que era eso solo me interesaba la plata para poder comer. El encuentro fue en la plaza del barrio en Monasterio y Lisandro de la Torre, en la esquina de mi casa. Yo fui la segunda vez que vinieron, ya que el día anterior habían venido pero me entere después. Después de eso nunca más los volví a ver. Uno de los hombres era de cutis bien blanco, petizo, medio gordito, otro era alto de pelo negro, medio morocho".