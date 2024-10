Dieron negativos los exámenes toxicológicos al cantante Nicolás Mattioli

Desde la Fiscalía le confirmaron a la familia de la víctima que el artista, hijo de Leo Mattioli, no manejaba alcoholizado ni drogado. Ahora esperan las pericias mecánicas.

El cantante Nicolás Mattioli no conducía bajo los efectos del alcohol ni drogas cuando atropelló y le causó la muerte a Claudia Decurgez (45 años), una mujer que circulaba en bicicleta por las calles de la ciudad de Santo Tomé, el 21 de septiembre pasado .

Así se los confirmaron desde la Unidad de Siniestros Viales de la Fiscalía de Santa Fe a la familia de la víctima. Ahora están a la espera de los resultados de las pericias mecánicas, mediante las cuales se podría determinar a qué velocidad iba el hijo del histórico cantante de cumbia santafesina Leo Mattioli al momento de embestir a la ciclista.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), Marcos Dcurgez, hermano de la mujer que murió en el acto por el impacto, señaló que la familia está conforme con el accionar de la Fiscalía que investiga el hecho y expresó que, según les informaron este martes a la mañana, las pericias toxicológicas del conductor dieron negativas, es decir que no manejaba alcoholizado ni drogado.

El hombre también manifestó que la Fiscalía le retendrá la licencia de conducir a Nicolás Mattioli y mencionó que el cantante “tiene un montón de multas por excesos de velocidad”, al tiempo que reclamó nuevamente que la investigación siga su curso para esclarecer lo que ocurrió ese sábado de septiembre.

Lo que se sabe es que el músico venía de realizar dos shows en Rosario y tenía otro planificado para el domingo por la llegada de la primavera. Según trascendió, manejaba solo y de inmediato se bajó a ayudar a la persona que finalmente falleció.

El siniestro fatal ocurrió cerca de las 8 del sábado cuando Mattioli iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux y por causas que son materia de investigación embistió a una ciclista que transitaba por calle Richieri, antes de llegar al cruce con Libertad. Un video de cámaras de seguridad de la zona muestran el momento del choque.

Producto del impacto, la mujer perdió el equilibrio, cayó a la calzada y falleció. Se observa que la mujer circulaba de manera correcta, bien sobre la derecha, por la calle Richieri, a metros del cruce con Libertad. El artista permaneció demorado, declaró ante la Justicia y luego fue liberado, mientras continúa la investigación.

Una de las hipótesis volcada por la familia de la víctima, a partir de un supuesto testigo, sostiene que Mattioli había venido discutiendo con una persona durante el viaje hacia Santo Tomé. “La bajó, va para la casa de la madre y ahí provoca el accidente”, dijo el hermano de Dcurgez.

Pocos días después del siniestro, Marcos también había puesto en duda la aptitud de Mattioli para conducir. “Yo conozco que Nicolás tiene un problema en un ojo. Se ve que él iba a alta velocidad y no iba en su camioneta, era la de su hermana, que además está polarizada y no tenía los retrovisores como corresponde. Él tiene que tener un carnet de discapacidad visual, que no sé si lo tiene”, expresó en El Tres.

