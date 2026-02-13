Uno Santa Fe | Judiciales | Rincón

Violencia, denuncias y conflicto familiar: el confuso caso que rodea a la hermana del intendente de Rincón y al propio jefe municipal

Melisa Soperez sufrió dos agresiones en dos semanas en su propia vivienda. La mujer aseguró que uno de los agresores habría manifestado que actuaba por orden de su hermano, el intendente de Rincón Andrés Soperez

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de febrero 2026 · 14:38hs
Violencia, denuncias y conflicto familiar: el confuso caso que rodea a la hermana del intendente de Rincón y al propio jefe municipal

La empleada municipal y hermana del intendente de Rincón, Melisa Soperez, fue víctima de dos violentos ataques en su vivienda el pasado 27 de enero y el 10 de febrero.

En el primero dos mujeres irrumpieron en el domicilio ubicado en el distrito costero y una de ellas efectuó varios disparos con un arma de fuego. Como consecuencia, la víctima sufrió rozaduras de bala en el rostro y en un brazo. En la otra agresión, fue atacada a palazos por un hombre que se acercó hasta su casa.

Declaraciones en tribunales

Luego de presentarse en sede judicial, Melisa Soperez expresó su conformidad con los primeros avances de la causa. “Salimos reconfortados de tribunales. Siempre dijimos la verdad y confiamos en que la Justicia nos iba a escuchar”, manifestó.

En ese marco, indicó que una de las agresoras declaró que el conflicto estaría relacionado con su hijo, versión que rechazó enfáticamente. “Mi hijo no vive en Rincón ni siquiera está en el país. Si había algún problema, nunca hubo una denuncia. No tiene sentido que vayan armadas a mi casa”, sostuvo.

Melisa Soperez hermana intendente Rincón 1
Atacaron a Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Atacaron a Melisa Soperez, la hermana del intendente de Rincón.

Medida de distancia y conflicto familiar

La mujer también reveló que recibió una medida de restricción solicitada por su hermano, el intendente de Rincón Andrés Soperez, lo que le impide acercarse a determinados espacios, incluida la escuela a la que asisten ambos hijos. “Me parece totalmente ilógico. Nunca lo ataqué ni lo hostigué. No entiendo por qué pidió esa medida”, afirmó.

Además, explicó que la restricción le genera dificultades en su vida cotidiana, ya que limita su acceso a ámbitos educativos y laborales. “Hace 21 años que soy empleada municipal. No pueden impedirme trabajar ni llevar a mi hijo a la escuela sin fundamentos claros”, remarcó.

Graves acusaciones

Durante sus declaraciones, Soperez aseguró que uno de los agresores habría manifestado que actuaba por orden de su hermano, el intendente de Rincón Andrés Soperez. “Dijo que lo había mandado Andrés para callarme la boca. Hay testigos que escucharon eso”, afirmó.

No obstante, aclaró que no presentó una denuncia directa contra el intendente, sino que se limitó a relatar ante la Justicia lo expresado por el atacante. “Yo declaré lo que esa persona dijo. Después, será la Justicia la que determine si eso es cierto o no”, explicó.

Presunto abuso de poder

La denunciante también cuestionó el accionar de algunos funcionarios municipales y denunció presuntas irregularidades en el manejo del caso. En ese sentido, mencionó un intento de gestionar la medida de restricción en la Comisaría 14 sin respetar los procedimientos formales. “Si quieren hacer abuso de poder, que lo hagan con pruebas”, sostuvo.

Mientras avanza la causa judicial, el caso generó un fuerte impacto en la comunidad de San José del Rincón, donde el conflicto combina un grave episodio de violencia, denuncias familiares y derivaciones políticas. En tanto, Melisa Soperez aseguró que continuará colaborando con la investigación y reclamó que los hechos sean esclarecidos “sin privilegios ni presiones”.

Rincón Soperez hermana
Noticias relacionadas
A casi cinco años del crmien cometido en Recreo, el juicio oral por el caso se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Cocaína oculta en secarropas: la droga venía del norte del país y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Condenaron en Santa Fe al dueño de Vendo tu Auto y espera juicio por estafas en Rosario

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

Piden 10 años de prisión para el exjuez Marcelo Bailaque, acusado de corrupción y otros delitos.

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Lo último

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Último Momento
Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus