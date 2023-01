El padre de Lucio convocó a una movilización frente a los tribunales para el día del veredicto

“Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir... Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en ciudad judicial de Santa Rosa”, señaló el padre de la víctima.

En tanto, más de 124 mil personas adhirieron hasta esta mañana a una petición en la plataforma online Change.org para pedir “justicia” y que “condenen a toda la cadena de responsables del crimen”.

El petitorio (Change.org/JusticiaPorLucio) fue iniciado hace más de un año por Graciela Mosqueda (65) y pide Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa que “se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”.

“El crimen de Lucio Dupuy se podría haber evitado si se hubieran escuchado las voces de los familiares, de los amigos, vecinos reclamando ayuda. Hubo denuncias, hubo internaciones, hubo intervención de la Defensoría del Niño. En 2 meses, lo internaron 5 veces en hospitales zonales por lesiones y nadie actuó”, opinó la creadora de la petición.

A su vez, Mosqueda explicó que creó la solicitud “para que no haya ningún Lucio más”.

“Nadie fue capaz de hacer lo correcto, que no era nada extraordinario: sólo escuchar y actuar en consecuencia para evitar la aberración que cometieron después. Es necesario que se haga Justicia por este niño. Siento impotencia y tristeza por todo lo que fue sometido durante tanto tiempo sin ser escuchado”, remarcó la mujer.

Por último, la creadora de la petición concluyó: “La cadena burocrática de responsabilidades es interminable; y todos se echan la culpa y se la pasan de uno a otro: que se encuentre a los culpables y sean juzgados. Hacer silencio es ser cómplice. ¡Justicia por Lucio! Juzguen a todos los cómplices de este brutal asesinato. Salvemos a todos los niños”.

El jueves próximo, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante".

La pena no se dará a conocer el jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del MPF la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Mientras que a Páez, el MPF le imputa el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

El 7 de diciembre de 2022, al declarar en el juicio, Páez reconoció que golpeó a Lucio y dio detalles de la agresión.

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco", contó.

Por su parte, Espósito Valenti apuntó al padre de Lucio, Christian, al declarar en la última jornada del juicio: "Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque decirle padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura.”

En tanto, la familia paterna del niño, representada por el abogado Mario Aguerrido, adelantó a Télam que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.

A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.

Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado "Ley Lucio".