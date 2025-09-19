Uno Santa Fe | Judiciales | estafas

Imputaron a un camillero por estafar a cuatro mujeres por más de $70.000.000: cómo era su accionar delictivo

Entre 2023 y 2025 cometió los fraudes con el nombre de tres exparejas y una amiga. La fiscal pedirá prisión preventiva

19 de septiembre 2025 · 08:46hs
Imputaron a un camillero por estafar a cuatro mujeres por más de $70.000.000: cómo era su accionar delictivo

José Busiemi

Un camillero de una reconocida clínica de la ciudad que tiene 37 años y cuyas iniciales son M.N.D.L.P. fue imputado este viernes como presunto autor de una millonaria estafa que afectó a cuatro mujeres –tres de ellas exparejas y una amiga– por un monto total hasta julio de 2025 que asciende a $ 70.756.940,37, aunque podría incrementarse en función de que la investigación aún no está concluida.

La imputación fue realizada en los tribunales de la capital provincial por la fiscal Yanina Tolosa, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien adelantó que pedirá la prisión preventiva del acusado en la audiencia de medidas cautelares prevista para el martes próximo. El juez de la audiencia fue Leandro Lazzarini.

Cómo operaba el imputado

Según detalló la fiscal Tolosa, los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo de 2025 y podrían ampliarse a medida que avance la investigación. El imputado, habría utilizado los datos personales y fotos de sus víctimas para abrir cuentas bancarias, gestionar préstamos y obtener tarjetas de crédito sin su consentimiento.

  • Primera víctima: una expareja, a cuyo nombre solicitó préstamos y consumos por casi 6 millones de pesos.

  • Segunda víctima: otra mujer con la que había mantenido una relación sentimental, a quien le generó deudas por 47 millones de pesos en préstamos y tarjetas de crédito.

  • Tercera víctima: una amiga, a cuyo nombre abrió cuentas bancarias y solicitó préstamos por más de 11 millones de pesos.

  • Cuarta víctima: su pareja al momento del hecho, a quien convenció de pedir un préstamo bancario de 6 millones de pesos, transfiriéndose a sí mismo la mayor parte del dinero.

Investigación en curso

La fiscalía no descarta que el monto de las estafas pueda incrementarse, ya que continúan reuniendo pruebas y testimonios. “Estamos ante un accionar sistemático y planificado para obtener dinero de manera ilícita utilizando vínculos personales y confianza previa”, afirmó Tolosa.

La imputación a este camillero de Santa Fe pone en alerta sobre la ciberseguridad y el manejo de datos personales, ya que la maniobra consistió principalmente en suplantar identidades para acceder al sistema financiero.

• LEER MÁS: Ordenaron la prisión preventiva de 13 personas acusadas de vender drogas en las cárceles de Coronda y Las Flores

estafas camilleros mujeres
Noticias relacionadas
juego clandestino en santa fe: no voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal ponce asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

El papá de Solange Musse, enojado por el veredicto del jurado

Caso Solange Musse: absolvieron a dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre a Córdoba

condenan a 8 anos de prision a una mujer por el robo violento a una jubilada en la ciudad

Condenan a 8 años de prisión a una mujer por el robo violento a una jubilada en la ciudad

Caso Trigatti. La Justicia santafesina comunicó la fecha de la audiencia para revisar la condena contra el docente

Condena por abuso sexual: tiene fecha la audiencia para revisar la sentencia de 12 años contra Juan Trigatti

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná