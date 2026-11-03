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Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Enrique Martín Lanche, de 35 años, fue condenado en un juicio oral por delitos cometidos reiteradamente en una vivienda de Alto Verde. También obligaba a las niñas a ver material pornográfico y las amenazaba para que no revelaran lo ocurrido.

3 de noviembre 2026 · 17:49hs
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Condena judicial. Enrique Martín Lanche recibió 18 años de prisión por abusar de las hijas de su pareja.

Condena judicial. Enrique Martín Lanche recibió 18 años de prisión por abusar de las hijas de su pareja.

Un hombre de 35 años, identificado como Enrique Martín Lanche, fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de dos hijas menores de edad de quien era su pareja en la ciudad de Santa Fe. Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades en una vivienda de barrio Alto Verde y estuvieron acompañados por amenazas para evitar que las víctimas contaran lo sucedido.

La sentencia fue dictada por unanimidad durante un juicio oral y público realizado en los tribunales de la capital provincial. El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Lazzarini, Sergio Carraro y Pablo Ruiz Staiger.

La fiscal Vivian Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate.

Los abusos ocurrían cuando la madre de las niñas trabajaba

Según expuso la Fiscalía, Lanche cometió los delitos en fechas indeterminadas y en reiteradas oportunidades, en la vivienda que compartía con su pareja y las hijas de ella en barrio Alto Verde.

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La fiscal explicó que el condenado aprovechaba los momentos en los que la mujer salía a trabajar y él quedaba al cuidado de las niñas para cometer los abusos.

Además, las obligaba a observar videos pornográficos y las amenazaba para impedir que revelaran lo ocurrido. Les decía que, si hablaban, su madre iría presa o él mismo la mataría.

Galeano señaló que la investigación permitió establecer que tanto la mujer como sus hijas le tenían miedo al acusado y que los hechos se produjeron en un contexto de violencia dentro de la relación de pareja.

La denuncia que permitió iniciar la investigación

La causa comenzó en junio del año pasado, a partir de una denuncia presentada por la madre de las víctimas en la Comisaría 24ª de Alto Verde.

Durante el juicio, la representante del MPA sostuvo que el condenado ejercía un control absoluto sobre las situaciones de abuso y que la relación con su pareja estaba atravesada por distintas formas de violencia.

En ese sentido, Galeano mencionó la existencia de violencia física, psicológica y económica, y destacó las condiciones de temor en las que vivían las víctimas.

Los delitos por los que fue condenado

Por los hechos cometidos contra las dos niñas, Lanche fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años, promoción a la corrupción de menores agravada por la edad, la guarda y la convivencia, y amenazas.

Los jueces impusieron una pena de 18 años de prisión, de acuerdo con lo solicitado y debatido durante el proceso judicial.

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