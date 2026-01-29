Imputaron al hermano de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón por amenazas en redes sociales

La Justicia imputó a un joven de 18 años por amenazas calificadas realizadas a través de redes sociales. Este viernes se definirá si se dictan medidas cautelares.

La Justicia imputó este jueves a M. U., de 18 años , hermano de uno de los menores implicados en el asesinato de Jeremías Monzón , por el delito de amenazas calificadas , en el marco de una causa que investiga hechos de intimidación ocurridos tras el crimen que conmocionó a la ciudad de Santa Fe .

Según detalló la Fiscalía , el joven habría enviado mensajes intimidatorios a través de redes sociales contra una persona que se manifestó públicamente en relación al homicidio de Jeremías Monzón , en un contexto de fuerte exposición social, reclamo de justicia y alta sensibilidad pública . Las amenazas habrían sido directas y con un tenor suficiente como para generar temor en la víctima , lo que motivó la intervención judicial.

amenazas hermano implicado caso jeremias Las amenazas recibidas por la víctima de parte del hoy imputado gentileza

Amenazas tras el crimen de Jeremías Monzón

La imputación se formalizó durante una audiencia imputativa, donde el fiscal expuso los elementos reunidos en la investigación preliminar, entre ellos capturas de pantalla de los mensajes enviados, peritajes y el análisis del contenido de las comunicaciones digitales, que permitirían vincular al acusado con los hechos denunciados.

Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que se trata de una causa paralela a la que investiga el asesinato de Jeremías Monzón, pero que guarda relación directa con las consecuencias sociales y judiciales que generó el caso, especialmente en el ámbito de las redes sociales.

Audiencia de medidas cautelares

En tanto, este viernes se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la Fiscalía solicitará restricciones que considere necesarias para garantizar el normal desarrollo del proceso penal y la protección de la persona amenazada. Entre las posibles medidas se evalúan prohibiciones de contacto y restricciones de acercamiento.

La defensa del imputado podrá, por su parte, plantear su postura y solicitar medidas alternativas respecto a la situación procesal del joven.

