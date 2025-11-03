Uno Santa Fe | Judiciales | Luciano Nicola

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

Después de una semana de debate, Francisco Mario Sánchez, quien estaba acusado de chocar y matar a Luciano en la navidad de 2020 en un accidente de tránsito fue condenado a tres años de prisión condicional

3 de noviembre 2025 · 09:43hs
La familia de Luciano Nicola al momento de conocerse el veredicto tras el juicio oral y público 

gentileza Sol Play

 Francisco Mario Sánchez

Luego de una semana de juicio oral y público, el Tribunal dictó una condena de tres años de prisión en forma condicional y la imposibilidad de conducir por seis años, contra Francisco Mario Sánchez, acusado de chocar y matar a Luciano Nicola, de 19 años, en la madrugada de Navidad de 2020 sobre la Ruta Nacional 168, a la altura de Colastiné.

Asimismo, se le ordenó fijar domicilio, abstenerse de conducir, usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y realizar tareas de concientización vinculadas a la seguridad vial, un total de 150 horas, en coordinación con la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

“Es una condena a la mitad”, dijo el padre de Luciano

Tras conocerse la sentencia, Rodrigo Nicola, padre de Luciano, habló con la prensa y se mostró crítico con el desempeño judicial: “Es una condena a la mitad, pero bueno, algo logramos. Es muy difícil ir contra todo un equipo de fiscales que está en contra, contra gente poderosa, contra los hijos del poder. Ellos tienen plata, tuvieron abogado desde el primer momento; nosotros recién tuvimos apoyo legal 15 o 20 días después”.

Nicola apuntó además contra el accionar del Ministerio Público de la Acusación y consideró que hubo trato desigual desde el inicio del proceso: “Los fiscales actuaron de una manera realmente horrible, nunca estuvieron de nuestro lado. Pedimos pruebas que nunca hicieron. El fiscal Iorio le entregó el vehículo al acusado dos horas antes de que nosotros pudiéramos retirar el cuerpo de mi hijo. Algo raro hay ahí”.

El padre de Luciano también remarcó la imprudencia al volante como una problemática social: “Conducir un vehículo que pesa más de mil kilos bajo los efectos del alcohol es como manejar un arma. Si Sánchez se hubiera bajado a auxiliar a mi hijo, tal vez sería distinto. Pero no lo hizo. Fue un cobarde, y alguien así no es valioso para la sociedad”.

La palabra del abogado querellante

Por su parte, Juan José Patiño, abogado querellante y representante de la familia Nicola, valoró el fallo como un paso hacia la verdad judicial, aunque consideró que la pena es insuficiente.

“Hoy podemos decir que se determinó la verdad: a Luciano lo mataron, no tuvo la culpa. Se probó que Sánchez conducía alcoholizado y a una velocidad no permitida. La pena pedida era de seis años de cumplimiento efectivo porque estaban presentes todos los agravantes, incluso el de fuga”.

El letrado señaló que esperarán los fundamentos del fallo para definir si apelarán: “Vamos a evaluar los fundamentos. El tribunal reconoció los agravantes, así que analizaremos si corresponde apelar o no”.

Respecto al accionar del Ministerio Público de la Acusación, Patiño fue más medido: “La fiscalía actuó con los elementos que tenía en ese momento. Es cierto que se investigó sobre supuestos equivocados, pero no puedo hablar de irregularidades. De todos modos, este fallo deja un precedente importante sobre cómo deben abordarse los casos de homicidios viales en Santa Fe”.

El hecho

El siniestro vial ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2020. Esa noche, la policía había desarticulado varias fiestas clandestinas en la zona de Colastiné Sur. Luciano Nicola había asistido a una de ellas junto a su novia y un grupo de amigos.

Al suspenderse el evento, los jóvenes no lograron conseguir transporte para regresar a Santa Fe y comenzaron a caminar a la vera de la ruta. En ese contexto, Francisco Mario Sánchez, que también volvía de una fiesta en el auto de su madre, impactó a Nicola cerca de las 5:45 de la mañana, provocándole la muerte en el acto.

Un fallo que deja sabor amargo

La sentencia de tres años de prisión condicional implica que Sánchez no irá a la cárcel, aunque quedó inhabilitado para conducir por un período determinado.

Para la familia Nicola, el veredicto no alcanza a reparar el daño ni a reflejar la gravedad del hecho. “Perder un hijo es lo peor que puede pasarte, pero paralizarse y no buscar justicia es aún peor”, expresó Rodrigo, conmovido. “Las cosas tienen que cambiar. Ojalá esto sirva para que ningún otro pibe muera por la imprudencia de alguien al volante”.

Cabe mencionar que la causa es impulsada por la querella particular de la familia de la víctima, ya que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) consideró en su momento que no tenía elementos suficientes para sostener una acusación.

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

