La mujer imputada de matar a Pogliani acusó a un trapito del asesinato y denunció que la violó

Sosa decidió hablar, pero sin permitir que la fiscalía pueda realizar preguntas. La implicada comenzó descartando un vínculo de noviazgo con Pogliani: “Omar no era mi pareja, era un cliente (aclarando que es trabajadora sexual) y con el cual mantenía una relación especial. A mí me robaron todo de mi casa y él, (por la víctima), me dejó quedarme en su casa. Es más, me ayudaba a intentar arreglar mi hogar”, aclaró.

Un punto clave en su declaración fue cuando nombró a alguien apodado "El Narigón", un trapito que según señaló la acusada y algunos testigos del caso, solía frecuentar la casa de la víctima: "Yo el sábado me fui a la casa de Adrián, otro cliente, tomamos algo y me quedé dormida. El trapito fue hasta ahí y me dijo que Omar me estaba buscando. Volvimos juntos a la casa, yo entré primero y él me empujó y me golpeó la cabeza contra la pared", y agregó: "Había mucho olor a quemado, yo le preguntaba dónde estaba Omar y él me decía que me calle, que no estaba más y que si seguía hablando me iba a matar".

"Las cosas estaban raras, yo quise entrar a la pieza y la puerta estaba con llave. El colchón, donde solíamos dormir, estaba parado en el comedor. En un momento el trapito se me tiró encima, con una cuchilla en la mano, y me violó". Vale la aclaración que al momento de la detención de Sosa, esta había realizado una denuncia por violación contra esta persona, causa que actualmente lleva una investigación en el MPA.

La víctima continuó con su relato: “Después de violarme, arrojó un preservativo en el piso, debajo de una bolsa, eso tiene que estar para verificarlo", detalló. "En un momento le pedí tomar agua y me asomé a un ventiluz, pude ver el acolchado que usábamos habitualmente tapando un bulto. A las horas me dijo «ahora me tenés que acompañar» y salimos con el bulto. Estaba muy asustada, angustiada por eso no dije nada. Adrián me ayudó a mudarme, pero solo saque ropa del lugar. El trapito se fue a la mañana y yo no supe más nada de él", concluyó Sosa.

Pese a la declaración, y al pedido de rechazo de la prisión preventiva por parte de la defensa, la jueza Celeste Minitti decidió dar lugar al pedido de fiscalía y dispuso que la acusada continúe privada de su libertad. Cabe recordar que la mujer está acusada de haber cometido un homicidio calificado por el vínculo en carácter de autora.

