Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su expareja con una manopla de hierro

Así se dispuso en una audiencia realizada en tribunales. Se lo imputó por intento de femicidio, algo cuestionado por la abogada defensora y rechazado por el juez

4 de noviembre 2025 · 10:13hs
El lugar donde sucedió el intento de femicidio

gentileza

El lugar donde sucedió el intento de femicidio

Un hombre de 38 años e iniciales M.A.S. quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que está imputado como autor de la tentativa de femicidio de su expareja en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Matías Broggi e impuesta por el juez Sebastián Szeifert en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial.

“La abogada defensora cuestionó la calificación legal y planteó que se trataba de un caso de lesiones leves”, señaló el fiscal Broggi. “Desde la Fiscalía nos opusimos y justificamos por qué entendemos que lo ocurrido fue una tentativa de femicidio”.

Broggi valoró que “el juez rechazó lo solicitado por la Defensa, confirmó la calificación penal que atribuimos y dispuso la cautelar privativa de la libertad tal como lo habíamos solicitado”.

Manopla y cuchillo

Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2.700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató. “La agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”, remarcó el funcionario del MPA.

El fiscal aseguró que “fue muy clara la intención del imputado de matar a la víctima”. En tal sentido, detalló que “le lanzó puntazos y golpes al cuello, al rostro y a la cabeza, mientras ella se cubría con su brazo para intentar evitar ser impactada en las zonas vitales de su cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”, señaló el fiscal.

Por otro lado, Broggi precisó que “el imputado luego se dirigió a la zona de cocheras del edificio y se autolesionó en el cuello”.

Calificación penal

El hombre de 38 años es investigado como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por femicidio y por la relación de pareja.

• LEER MÁS: Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja

prisión detenido femicidio expareja
Noticias relacionadas
La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos: cronograma hasta diciembre

La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos

La fiscalía pedirá un juicio por jurado

Femicidio en barrio Loyola Norte: la fiscalía busca que el caso llegue a juicio por jurado

El hombre condenado utilizaba la IA para generar los videos, tomando las fotos de las víctimas directamente de sus redes sociales

Condena histórica a un hombre por videos de sexo falsos de mujeres de su pueblo

Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años, las víctimas

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Lo último

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Último Momento
La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

Ovación
Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos