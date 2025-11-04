Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su expareja con una manopla de hierro

Así se dispuso en una audiencia realizada en tribunales. Se lo imputó por intento de femicidio, algo cuestionado por la abogada defensora y rechazado por el juez

Un hombre de 38 años e iniciales M.A.S. quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que está imputado como autor de la tentativa de femicidio de su expareja en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Matías Broggi e impuesta por el juez Sebastián Szeifert en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial.

“La abogada defensora cuestionó la calificación legal y planteó que se trataba de un caso de lesiones leves”, señaló el fiscal Broggi. “Desde la Fiscalía nos opusimos y justificamos por qué entendemos que lo ocurrido fue una tentativa de femicidio”.

Broggi valoró que “el juez rechazó lo solicitado por la Defensa, confirmó la calificación penal que atribuimos y dispuso la cautelar privativa de la libertad tal como lo habíamos solicitado”.

Manopla y cuchillo

Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2.700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató. “La agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”, remarcó el funcionario del MPA.

El fiscal aseguró que “fue muy clara la intención del imputado de matar a la víctima”. En tal sentido, detalló que “le lanzó puntazos y golpes al cuello, al rostro y a la cabeza, mientras ella se cubría con su brazo para intentar evitar ser impactada en las zonas vitales de su cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”, señaló el fiscal.

Por otro lado, Broggi precisó que “el imputado luego se dirigió a la zona de cocheras del edificio y se autolesionó en el cuello”.

Calificación penal

El hombre de 38 años es investigado como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por femicidio y por la relación de pareja.

