El siniestro ocurrió en 4 de Enero y Vieytes. La propietaria estaba por salir de su casa cuando escuchó el impacto. No hubo personas heridas, pero el frente del inmueble sufrió importantes destrozos.

Fuerte choque. Una camioneta embistió una casa en barrio Belgrano tras colisionar con otro vehículo.

Un fuerte choque de tránsito se produjo durante la mañana de este miércoles en barrio Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. Una camioneta terminó incrustada contra el frente de una vivienda ubicada en la esquina de 4 de Enero y Vieytes, luego de colisionar con otro vehículo. El impacto provocó importantes daños materiales y, pese a la violencia del siniestro, no se registraron personas heridas.

Silvia, propietaria de la casa afectada, relató que el conductor de la camioneta circulaba en contramano por calle 4 de Enero y que, al llegar a la intersección con Vieytes, chocó contra otro vehículo que transitaba por esa arteria. Tras la colisión, el utilitario terminó contra el tapial de su propiedad.

La mujer contó que estaba por salir de su vivienda y había abierto la puerta para dejar entrar a su perro cuando escuchó el estruendo. Al advertir lo ocurrido, alcanzó a cerrar la puerta y evitó quedar expuesta al impacto.

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“Si estaba afuera, me mata”, expresó al recordar los segundos previos al choque.

En el otro vehículo viajaba una mujer junto a dos chicos. Según contó Silvia, la conductora le manifestó que la camioneta circulaba a alta velocidad. La propietaria también expresó su preocupación por el susto que atravesaron los menores.

Una ambulancia llegó hasta el lugar para asistir a los involucrados. Sin embargo, no fue necesario lamentar personas lesionadas.

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Importantes daños en el frente de la vivienda

El impacto destruyó parte del tapial y provocó destrozos en el frente de la propiedad. Además, el accidente generó un inconveniente particular para Silvia: este miércoles estaba previsto que finalizaran los trabajos de albañilería y pintura que se realizaban en la fachada.

“Hoy terminaba el albañil. Imaginate la alegría que tengo”, comentó con ironía la mujer.

La propietaria señaló que todavía no pudo determinar si también hubo daños en la estructura de la vivienda, ya que debía esperar a que retiraran la camioneta para evaluar las consecuencias del choque.

A su vez, manifestó su incertidumbre sobre cómo deberá proceder para afrontar las reparaciones. “No sé si tengo que poner un abogado, si tengo que ir al seguro. Sinceramente no sé qué tengo que hacer”, sostuvo.

Por último, Silvia indicó que el conductor de la camioneta es vecino de la zona y que nunca había tenido inconvenientes con él. Mientras espera que se evalúen los daños, el siniestro volvió a poner la atención sobre la circulación vehicular en esa esquina de barrio Belgrano.