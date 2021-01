Prisión preventiva para los dos nuevos imputados por el homicidio de Oldani

· LEER MÁS: Cayeron los presuntos autores intelectuales del asalto seguido del homicidio de Hugo Oldani

Uno de los imputados tiene 59 años y sus iniciales son A. M. S. Por su parte, el otro hombre investigado tiene 29 años y sus iniciales son A. F. K.

El pasado jueves, los fiscales del MPA les atribuyeron a los dos la coautoría del delito de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y por ser criminis causae), en concurso real con la coautoría del delito de robo, también doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda).

Profundización

Al finalizar la audiencia de esta mañana, el fiscal Iglesias sostuvo que “expusimos las evidencias que logramos recolectar y el juez ordenó la medida cautelar privativa de la libertada para los dos imputados”. El funcionario del MPA indicó que “los abogados defensores de los dos hombres no discutieron la prisión preventiva, no obstante, señalaron que que no lo hicieron porque no cuentan –al día de hoy– con la información necesaria para contrarrestar el planteo de la Fiscalía”.

“Los dos imputados declararon en la audiencia de esta mañana”, informó Iglesias y agregó que “uno de los hombres investigados trató de desvincularse por completo de los hechos ilícitos, mientras que el otro suministró información que –a nuestro criterio– no lo desvincula”. En tal sentido, el fiscal sostuvo que “no descartamos que se puedan abrir nuevas líneas investigativas”.

Iglesias reiteró que “se trata de una investigación compleja” y subrayó que “el sólo hecho de mencionar que hay cinco personas mayores de edad imputadas y en prisión preventiva, es un dato objetivo elocuente”.

Por último, el fiscal del MPA concluyó que “avanzaremos en la investigación a los fines de poder determinar si hubo alguna otra persona tomando parte en este andamiaje delictivo, y lo haremos con el compromiso de profundizar todas y cada una de las líneas de investigación”.