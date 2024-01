Reconquista: quemaron la casa del sospechoso de matar a su hijastra de tres años

Se trata de la casa del joven de 22 años detenido el pasado martes como acusado de matar a golpes a la hija de su pareja, una niña de 3 años, "porque no pedía para ir al baño". indicaron en la audiencia

Horror en Reconquista: prisión preventiva para el hombre que mató a una nena de 3 años "porque no pedía para ir al baño"

El delito que le imputaron es el homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por alevosía y por ser la víctima una mujer y el hecho perpetrado mediando violencia de género femicidio), de Xiomara Ailen Vallejos (3).

De acuerdo a la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el detenido "golpeaba deliberadamente a la niña porque no pedía para ir al baño y porque lloraba".

Al argumentar el pedido de prisión preventiva, Díaz señaló que "el delito tiene una pena de prisión perpetua, por lo tanto, es de cumplimiento efectivo".

Con relación a los riesgos procesales, sostuvo que "el imputado no tiene trabajo ni un domicilio estable, es una persona violenta que no dudaría en entorpecer la investigación y podría fugarse de Reconquista".

En ese sentido, Díaz valoró que el magistrado haya decidido imponer la prisión preventiva sin plazos.

"En función de las evidencias que presentamos, el juez admitió la apariencia delictiva del hecho, entendió que la calificación penal atribuida es pertinente, consideró con el grado de probabilidad requerido para esta instancia procesal que el imputado sería el autor y sostuvo que los riesgos procesales están latentes", remarcó la fiscal.

El hecho que se investiga fue cometido el lunes último, entre las 8 y las 13, en el interior de una vivienda ubicada en la manzana 4, lote 23 del denominado Asentamiento Oeste, del barrio Guadalupe.

"En un contexto de dominación sobre la niña, el imputado la golpeó deliberadamente para que sufra cada vez más dolor", planteó la fiscal, y sostuvo que "lo hizo actuando sobre seguro, a sabiendas del estado de indefensión propio de cualquier niña o niño de 3 años".

En ese sentido, detalló que el acusado "la agredía físicamente porque la niña no pedía para ir al baño o porque lloraba".

De acuerdo con la autopsia, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave producido por los golpes, lo que le ocasionó la muerte la noche del martes en el Hospital Central de Reconquista, adonde fue internada tras recibir una primera asistencia en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Itatí.

"Al nosocomio llegó con sus signos vitales disminuidos y con lesiones en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales eran recientes y otras anteriores", añadió Díaz, quien detalló que si bien le colocaron oxígeno y recibió atención especializad, la niña falleció entre las 22.30 y las 23 del martes.

vivienda quemada reconquista xiomara.jpg La vivienda saqueada e incendiada que pertenecía al padrastro de Xiomara, el sospechoso de haberla matado reconquista Hoy

Furia en Reconquista

Alrededor de las 15 del miércoles, los vecinos de Martínez ingresaron a robar a su domicilio y lo prendieron fuego. Policías y bomberos voluntarios debieron intervenir para sofocar el foco ígneo.

En ese marco, se conoció que la delegada de Niñez, Adolescencia y Familia de Reconquista, Cynthia Pellegrini, como la directora municipal de Desarrollo Social, Leticia Monjes, confirmaron al portal ReconquistaHoy que no hubo denuncia previa alguna sobre violencia familiar. Su intervención comenzó luego de que recibieran el aviso desde el hospital en la tarde del lunes con relación al ingreso de la niña.

Se corroboró que la menor víctima, Xiomara, tiene una hermanita de 7 años, y ambas vivían con su madre en la misma vivienda con Martínez.

La de 7 años fue reubicada con un familiar directo y, según lo que manifestó la madre en el momento, está en pareja con Martínez desde que su hija más pequeña tenía un año.

"Es una chica que tampoco tiene muchos recursos simbólicos, no sabe leer"; y si bien se indicó que no posee certificado de discapacidad ni cobra pensión por discapacidad, amerita que se le practique algún tipo de informe con relación a su salud mental; además de que "las niñas tienen solamente la filiación materna, sólo están reconocidas por la mamá, no se sabe quién es el papá", fue lo que informaron las dos profesionales que intervinieron, según publicó ReconquistaHoy.

Por otra parte, los familiares dijeron que, desde que ellas se mudaron al barrio Guadalupe, no han tenido contacto con la madre ni con las niñas

