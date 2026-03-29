Revocaron la prisión preventiva del fiscal Benegas y le impusieron medidas alternativas

Un camarista declaró inválida parcialmente la audiencia en la que se había ordenado su detención. La imputación por delitos sexuales contra una menor sigue firme y el funcionario continúa suspendido

El fiscal Leandro Benegas , que está suspendido e investigado por delitos contra la integridad sexual de una menor en el norte provincial, quedó sujeto a medidas alternativas luego de que la Justicia revocara la prisión preventiva que se había dispuesto días atrás.

La decisión fue tomada por el camarista Fernando Gentile Barsano, en una audiencia de segunda instancia realizada en los tribunales de Vera. El magistrado declaró la invalidez parcial de la audiencia anterior en la que, a pedido de la querella, se había ordenado la detención del funcionario judicial.

De esta manera, dejó sin efecto la prisión preventiva pero mantuvo firme la imputación realizada por los fiscales Adrián Spelta., Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes llevan adelante la investigación.

En lugar de la detención, se dispusieron una serie de medidas no privativas de la libertad. Entre ellas, el imputado deberá fijar domicilio, tiene prohibido salir del país y no podrá mantener contacto con la víctima ni con testigos de la causa.

Desde la Fiscalía señalaron que estas restricciones son suficientes para evitar riesgos procesales mientras avanza el expediente.

Según la acusación, los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades cuando la víctima era adolescente, en un período en el que el imputado se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera y tenía una relación de superioridad jerárquica sobre el padre de la menor.

La causa incluye cargos por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por el uso de intimidación o coerción.

El funcionario judicial permanece suspendido de su cargo y la investigación continúa con nuevas medidas en curso.

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