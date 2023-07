Se complicó la situación de L-Gante y seguirá preso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

En el medio de sus días encerrado, L-Gante intenta liberar sus emociones con sus redes sociales. En este caso utilizó su Instagram para dejar un mensaje muy emotivo: “Otra noche, otro día. Otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía. Otro trago más para la herida. Gracias a todos los que me bancan en esta”. Esto podría ser la letra de un nuevo tema, pero el artista no confirmó esta información, solo compartió una foto suya con estos versos.