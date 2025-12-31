Uno Santa Fe | AFA

La AFA dictó amnistía y habilitó a los sancionados de Estudiantes para el Torneo Apertura

La AFA resolvió dejar sin efecto todas las suspensiones disciplinarias pendientes, una medida que impacta a los jugadores de Estudiantes.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 13:59hs
La Asociación del Fútbol Argentino resolvió aplicar una amnistía general que alcanza a todos los futbolistas con sanciones disciplinarias vigentes, quienes quedarán automáticamente habilitados para disputar la primera fecha del Torneo Apertura, previsto para el anteúltimo fin de semana de enero.

Una decisión de alcance general

La medida contempla todas las suspensiones pendientes, sin distinción de gravedad ni de competencia en la que se haya producido la infracción. De esta manera, las sanciones quedan anuladas y los jugadores podrán estar a disposición de sus entrenadores desde el inicio del certamen.

El caso Estudiantes, en el centro de la escena

La resolución favorece directamente a Estudiantes de La Plata, cuyos futbolistas habían sido sancionados con dos fechas de suspensión por infringir el protocolo al darle la espalda a Rosario Central durante el pasillo de reconocimiento al campeón de la Liga Profesional.

Tras aquel encuentro de octavos de final —que terminó con triunfo 1-0 del Pincha—, el Tribunal de Disciplina de la AFA había determinado que el castigo se cumpliera en las primeras jornadas del Apertura.

Domínguez recupera a todo el plantel

Con la amnistía ya confirmada, Eduardo Domínguez podrá contar con la totalidad de sus futbolistas para el arranque del campeonato. Así, Estudiantes llegará con plantel completo al debut ante Independiente en Avellaneda y al posterior cruce frente a Boca en La Plata.

La decisión vuelve a instalar el debate sobre los criterios disciplinarios y la oportunidad de las amnistías, pero lo concreto es que, desde lo reglamentario, el Apertura comenzará con borrón y cuenta nueva para todos los equipos.

AFA Estudiantes Rosario Central Asociación del Fútbol Argentino Torneo Apertura
