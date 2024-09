Cómo serán las pruebas de lectura que tomará la provincia a los chicos de 2º grado

Será como grabar un audio de WhatsApp. Cada uno de los niños de segundo año de las escuelas provinciales recibirá una cartilla con tres tipos de textos : el primero formado por palabras sueltas, el segundo por sílabas que no forman palabras y un tercero con un texto muy corto. Frente a las docentes, tendrán un minuto para leer cada uno de esos materiales. Su voz, en forma anónima se registrará en una aplicación que permitirá evaluar su fluidez y entonación en la lectura. Después completarán una serie de preguntas sobre el último texto para identificar qué entendieron de lo que leyeron .

Para eso, desde la cartera educativa ya se convocó a supervisores y equipos directivos del nivel primario para ponerlos al tanto de la propuesta y se están preparando jornadas de capacitación para los docentes aplicadores, es decir los encargados de tomar las pruebas.

El objetivo del examen es reunir datos certeros sobre las habilidades de lectura que desarrolla el alumnado de entre 7 y 8 años que concurre a las escuelas santafesinas. Ni los exámenes ni los resultados serán nominales, es decir que no se podrá identificar a los niños que completaron los test ni a las escuelas donde asisten.

El diagnóstico se enmarca en el Plan Raíz, una propuesta de alfabetización integral desarrollada por el gobierno santafesino que busca impulsar una mejora general en los niveles de aprendizaje de sus escuelas. El objetivo del programa es que cuando los niños finalicen el primer ciclo de la escuela primaria, es decir el tercer grado, tengan una lectura y escritura fluida, un vocabulario amplio, dominio de la ortografía y puedan comprender y producir textos, acorde a su edad.

image (3).jpg La Biblioteca Popular Cachilo es referente en la ciudad en materia de promoción de la lectura destinada al público infantil y juvenil.

La importancia del dato

"Leer e interpretar textos es la base para el desarrollo de otras aptitudes. Pocos temas en educación generan tanto consenso como esto", advierte Mariana Migliaro, subsecretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia.

Sin embargo, en los últimos operativos de evaluación nacional los resultados tuvieron sabor a poco. En todo el país, de acuerdo a los exámenes Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) 2022, la mitad de los alumnos de quince años no alcanzó los niveles mínimos para el área de lengua. En las pruebas Aprender 2023, que evalúan el conocimiento de los alumnos de sexto grado, el 33 % de los estudiantes argentinos tuvo un desempeño básico y debajo del básico.

Para Migliaro, "los docentes que están en el aula conocen a sus alumnos y pueden hacer presunciones sobre sus dificultades, pero desde el ministerio necesitamos conocer el sistema en su conjunto, por eso avanzamos en este tipo de evaluaciones planificadas estándares", explica, y considera que los resultados de la evaluación permitirán tener "un estado basal de situación para conocer las dificultades y diseñar estrategias para trabajarlas".

escuela lectura.jpg La escuela José Ortolani, de Empalme Graneros, ya implementó la jornada extendida y durante el verano tuvo una colonia de vacaciones.

El ABC de la evaluación

Unos 50 mil niños cursan el segundo grado en la provincia, tanto en escuelas públicas como privadas, de contextos urbanos y rurales. Los test alcanzarán a toda esa población escolar y se realizarán entre el 4 y el 8 de noviembre en todo el territorio provincial. Las pruebas no implicarán suspensión de las actividades en las escuelas.

Las evaluaciones serán similares a las implementadas en algunas provincias del país, como Entre Ríos y Mendoza, y en países europeos, como Francia e Inglaterra. "Básicamente se trata de que los chicos puedan leer palabras conocidas, aquellas que figuran en el diccionario, durante un minuto; después tendrán otro minuto para leer otro grupo de palabras inventadas o pseudo palabras, para ver si los chicos pueden decodificar el sistema del lenguaje. Por último, se les pedirá que lean un texto corto y luego respondan unas preguntas sencillas que indican su nivel de comprensión lectora", explica la funcionaria.

Toda la evaluación quedará grabada. "Globalmente el test pondera la precisión y la identificación correcta de cada palabra escrita, mide la velocidad de lectura, la prosodia o la entonación con la que se lee y la comprensión del texto", señala.

Desde la cartera educativa ya se realizaron reuniones con supervisores y equipos directivos de escuelas primarias para que se empiece a planificar cómo se desarrollará la semana del operativo de evaluación y designar a los docentes aplicadores. La idea es que del operativo participen docentes de la institución, pero no los maestros a cargo del grado.

"La idea es que se busque un lugar en la escuela donde no haya ruido ambiente, que todos sepan que se va a desarrollar la evaluación para que no existan interrupciones y que los chicos de segundo grado sepan lo que van a hacer, pero no se sientan condicionados emocionalmente". Los audios se cargan en la plataforma sin identificar la escuela o a que niño corresponde cada audio.

El mes próximo comenzará una capacitación específica para los docentes aplicadores de la evaluación, que se desarrollará en toda la provincia, en grupos reducidos y en horario escolar.

alfabetizacion raiz (1).jpg Los libros del plan comenzaron a llegar a distintas escuelas primarias de la provincia.

Parte del todo

La evaluación de contenidos relacionados con la lectura se da en el marco de la implementación del Plan Raíz. "El monitoreo es parte importante del diseño de una política pública, porque implica tener datos. Uno no puede hacer diseños o programas en función de percepciones o suposiciones, necesitamos datos", apunta la funcionaria y destaca que "la implementación de un plan de alfabetización surge respecto a una falencia importante que advertimos en relación a la lectoescritura a partir de la implementación de las pruebas Pisa".

Los resultados de las pruebas que se implementarán en la provincia apuntan a "fijar una línea de base, pero también a tener la posibilidad de diseñar estrategias para implementar el año próximo", cuando el alumnado evaluado este año curse su tercer grado.

El Plan Raíz comenzó a implementarse este año en todos los primeros grados de las escuelas provinciales. Sus docentes ya están completando el quinto de los siete encuentros programados para el año académico. En total, unos 3.900 educadores están participando de las instancias de capacitación y completando los informes sobre cómo avanzan en la implementación de actividades en el aula.

"De todas las escuelas que están participando, el 90 % lleva esos contenidos y actividades al aula, lo que destaca el compromiso de los docentes", subraya Migliaro.