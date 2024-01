En ese contexto, señaló: "El cáncer es una enfermedad del hoy, creo que es una enfermedad que, para los que trabajamos en la salud, sabemos que es reincidente y que hay mucha gente que la tiene. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón".

"Para todas las personas que padecen estas enfermedades, un camino es la sanación interior. Ir viendo dónde tengo mis heridas, mis emociones y hacer un trabajo en torno a la eucaristía, la confesión y perdonando. Hay que ir viendo cómo fue mi vida, dónde yo siento que estoy enojado e ir haciendo un trabajo de perdón".

Esos dichos no solo provocaron el cuestionamiento de varios especialistas del país trasandino, sino también de este lado de la cordillera. Por un lado, la Asociación de Oncología de Rosario advirtió sobre el impacto negativo que podrían tener esos dichos en los pacientes de cáncer. “Quien está pasando por esta enfermedad se va a angustiar al escuchar que la falta de perdón es la causante de su problema de salud. No se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional”, aseguraron desde la entidad.

También se difundió una carta del Arzobispado de Rosario desligándose de las afirmaciones de Leda. "Las expresiones de la Sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia", señalaron desde la Iglesia en iun texto.

imageleda5.jpg Leda Bergonzi reunió a unos 6 mil feligreses en Santiago de Chile.

Leda volvió a presentarse este lunes en Chile, más precisamente el Santuario Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en la zona de Quinta Normal, y allí volvió a enfrentar a la prensa para aclarar sus dichos. La rosarina se refirió a sus declaraciones y allí aseguró que la nota que le realizaron "fue divina" aunque aclaró que "tomaron solo esa parte", según publicó el diario La Tercera del vecino país.

"Ahí está también cómo vivimos y cómo estamos, porque se podrían haber comunicado un montón de cosas. Quería hablar de esto con muchas ganas. Se tomó de esto y realmente dan un mensaje desalentador", sostuvo.

Fue entonces que Leda aclaró que lo que ella hace, en relación a su fe, es "alentar a la gente a que se acerque al perdón".

"Yo lo que comento es que no veíamos a la muerte como una pérdida sino como una ganancia. Pasa que es un tema muy intenso. Me tomaron de sorpresa y contesté lo que me salió en ese momento porque soy de contestar, pero, para no sacar de contexto, nosotros acá no pedimos que la gente deje la medicina ni mucho menos. Sí creemos que Dios puede cambiar un diagnóstico, por eso estoy acá y de hecho lo viví y lo experimenté", indicó.

"Es un tema delicado. Que todos los médicos que me estén escuchando, que todas las personas que padecen esta enfermedad y me están escuchando se queden con este mensaje único: busquen a Cristo. Nada más, simplemente fue eso. No es desvalorizar a la medicina, al contrario, nosotros los acompañamos desde la fe", resaltó en un intento por poner fin a la polémica.