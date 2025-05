Una profesora de matemáticas de Santa Fe dejó la docencia por OnlyFans: se hizo viral al revelar lo que gana

LEER MÁS: Desarticularon en Rosario a una red de trata que captaba modelos para la plataforma digital OnlyFans

“No quería ser empleada de otro ni depender de una jubilación”, confesó la joven rosarina al ser entrevistada en Divas Diary tras explicar los motivos que la llevaron a cambiar drásticamente su estilo de vida y crear un perfil en OnlyFans. Así, desató un debate sobre el trabajo, la libertad financiera y los prejuicios sociales.

mar3.jpg

Cuffaro Russo, quien inicialmente combinaba su labor docente con una creciente presencia en redes sociales, sintió que la rutina no era lo suyo.

“Me encanta explicar, hablar con los chicos, pero no me sentía cómoda. No quería levantarme a las seis de la mañana todos los días para ser empleada de otro”, recordó al ser entrevistada por Infobae.

“Cuando pensaba en el futuro y veía que mis compañeras ya estaban calculando cuántos años le faltaban para jubilarse, me di cuenta de que no era feliz”, explicó. Además, notaba que sus colegas, aunque decían disfrutar de la docencia, se quejaban constantemente de las condiciones laborales y salariales.

mar.jpg

Animada por su pareja y con una base de 13.000 seguidores en Instagram, decidió explorar OnlyFans en 2024, comenzando con contenido “soft” como fotos en ropa interior o relatos eróticos, manteniendo su identidad en secreto. “Empecé ganando 5.000 dólares al mes sin mostrar mucho, trabajando de forma oculta”, explicó.

“No quería ser empleada de otro”, remarcó la profesora de matemáticas rosarina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Cuffaro Russo (@mar_cuffaro_russo)

A mediados de 2024, Martina dio un paso audaz: dejó de ocultarse y comenzó a promocionarse públicamente en Instagram (@mar_cuffaro_russo), donde hoy suma más de 107.000 seguidores.

Esta decisión disparó sus ingresos, que según ella podrían alcanzar los 15.000 dólares mensuales, aunque algunos cuestionan la veracidad de estas cifras.

mar4.jpg

Además, ofrece cursos por 55.000 pesos para enseñar a otras mujeres a generar ingresos en la plataforma OnlyFans, desafiando el estigma asociado al contenido para adultos. “Tengo alumnas de hasta 65 años. No es solo mostrar el cuerpo, es construir independencia”, opinó.

Martina también abordó los mitos en torno a OnlyFans, aclarando que no todo el contenido es pornográfico. "Se venden muchas cosas, desde experiencias de conversación hasta fetiches como el de los pies", mencionó.

"Por ejemplo, hay hombres que pagan por ser tratados como 'cornudos', lo que puede llegar a costar hasta 2.000 dólares por una sesión de chat". Además, destacó que el éxito en la plataforma no depende únicamente de la apariencia física, sino de la creatividad y la capacidad de conectar con los suscriptores.

mar6.jpg

La joven también enfrentó el desafío de compartir su nueva vida con su familia. "Decidí contarles cuando ya estaba teniendo éxito, para que vieran que estaba bien", relató. Aunque al principio su familia se mostró escéptica, al enterarse de sus logros, la apoyaron en su decisión.

También recibe críticas

Su historia no está exenta de controversias. Mientras algunos la elogian por su emprendimiento y valentía, otros critican que su caso pueda influir en jóvenes, sugiriendo que el éxito financiero está ligado a la exposición física.

Martina defiende su elección: “Elijo lo que me hace sentir cómoda y no cruzo mis límites”.