Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Festram solicitó al Gobierno provincial la convocatoria urgente de la mesa paritaria. Argumentan que los aumentos acordados durante 2025 quedaron por debajo de la inflación acumulada.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) solicitó formalmente al gobierno provincial la convocatoria de la Mesa Paritaria del Sector Municipal , prevista en la Ley Provincial N° 9996 , con el objetivo de revisar los salarios frente a la inflacion.

El reclamo se fundamenta en el desfasaje entre los aumentos salariales acordados durante 2025 y la inflación acumulada en el mismo período, que —según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) — superó los niveles previstos .

Advierten que el índice de precios de septiembre ya reflejó un aumento mayor al esperado y las proyecciones para octubre anticipan una tendencia similar, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las y los trabajadores municipales.

Desde la entidad sindical recordaron que el gobernador de la provincia reconoció públicamente la necesidad de recomponer los salarios. En ese marco, la Federación remarcó la importancia de abrir el diálogo en el ámbito paritario, tal como establece la normativa vigente.

“Resulta imperioso para el sector de los trabajadores municipales y comunales la conformación del ámbito paritario”, manifestaron desde Festram, al tiempo que subrayaron que la negociación debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo de quienes integran el sector municipal en todo el territorio provincial.

Con este pedido, los gremios buscan reactivar la discusión salarial antes de fin de año, en un contexto en el que la inflación acumulada erosiona los acuerdos firmados durante el transcurso del 2025.