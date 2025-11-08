Uno Santa Fe | La provincia | Provincia

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Festram solicitó al Gobierno provincial la convocatoria urgente de la mesa paritaria. Argumentan que los aumentos acordados durante 2025 quedaron por debajo de la inflación acumulada.

8 de noviembre 2025 · 18:01hs
Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar salarios frente a la inflación

Prensa

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar salarios frente a la inflación

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) solicitó formalmente al gobierno provincial la convocatoria de la Mesa Paritaria del Sector Municipal, prevista en la Ley Provincial N° 9996, con el objetivo de revisar los salarios frente a la inflacion.

El reclamo se fundamenta en el desfasaje entre los aumentos salariales acordados durante 2025 y la inflación acumulada en el mismo período, que —según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)superó los niveles previstos.

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

Advierten que el índice de precios de septiembre ya reflejó un aumento mayor al esperado y las proyecciones para octubre anticipan una tendencia similar, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las y los trabajadores municipales.

Desde la entidad sindical recordaron que el gobernador de la provincia reconoció públicamente la necesidad de recomponer los salarios. En ese marco, la Federación remarcó la importancia de abrir el diálogo en el ámbito paritario, tal como establece la normativa vigente.

El salario no es ganancia": fuerte reclamo de Amsafé tras el regreso de las retenciones

Resulta imperioso para el sector de los trabajadores municipales y comunales la conformación del ámbito paritario”, manifestaron desde Festram, al tiempo que subrayaron que la negociación debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo de quienes integran el sector municipal en todo el territorio provincial.

Con este pedido, los gremios buscan reactivar la discusión salarial antes de fin de año, en un contexto en el que la inflación acumulada erosiona los acuerdos firmados durante el transcurso del 2025.

Provincia municipales salarios inflación
Noticias relacionadas
Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

una empresa rosarina gano la concesion del puente a victoria: cuanto costara el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Las familias coparon el Concejo Deliberante de Rosario, donde se realizó el encuentro con los diputados nacionales

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

Lo último

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Último Momento
Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Ovación
Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos