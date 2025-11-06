Uno Santa Fe | La provincia | Rosario

Corrupción en la Policía de Rosario: detienen al exjefe de la URII y a otros altos mandos por fraude con combustible

El Gobierno de Santa Fe impulsa una investigación que culminó este jueves con 11 allanamientos y la detención de nueve uniformados, incluyendo al exjefe de la Unidad Regional II.

6 de noviembre 2025 · 16:02hs
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dio un nuevo y contundente golpe contra la corrupción dentro de la fuerza policial de Rosario. La investigación por defraudación en el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros, iniciada en marzo, sumó este jueves más allanamientos y detenidos, entre ellos, el exjefe de la URII y otros exfuncionarios de la fuerza.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, y el fiscal José Luis Caterina, brindaron detalles de los procedimientos realizados por la Unidad Especial de Asuntos Internos.

Detenciones y cierre de la intervención

Este jueves, terminaron detenidas nueve uniformados, además de una persona civil, por las maniobras fraudulentas. Cococcioni manifestó en la sede del Ministerio en Rosario que el esclarecimiento de esta causa es una “prioridad número uno” para el Gobierno, ya que busca asegurar el “correcto funcionamiento” de la institución policial y “cuidar cada peso que va a seguridad y de que nadie se lo robe en el camino”.

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

El ministro también informó que este jueves finalizó la intervención de seis meses a la UR II. Este proceso concluyó con la entrega de un “trabajo exhaustivo de auditoría logística, administrativa y de combustible” a las autoridades del MPA y al gobernador Maximiliano Pullaro, lo que permitirá examinar las medidas administrativas estructurales a adoptar para “reducir el riesgo de que estas maniobras puedan pasar sin ser detectadas”.

Detalles de los Allanamientos y los Implicados

El fiscal Matías Merlo detalló que “este jueves se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Rosario”. Destacó el “trabajo en conjunto” con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Unidad Especial de Asuntos Internos para detectar estas “maniobras de corrupción que afectan a la institución”.

Por su parte, el fiscal José Luis Caterina amplió que la investigación es “dinámica, compleja” y que hoy se sumaron “una decena de detenciones aproximadamente, prácticamente todos jefes que se desempeñaban dentro de lo que era la Agrupación Cuerpos de la UR II”.

Entre los detenidos se encuentran:

  • D.A., ex jefe de la UR II.

  • A.B., ex jefe de Caballería y Perros.

  • F.B., ex jefe del Grupo Táctico Multipropósito.

  • R.B., ex jefe de Biologística de la UR II.

  • N.C., ex jefe de policía adicional.

  • D.A.S., ex jefe de Comando Radioeléctrico Rosario.

  • R.S., ex interventor de Medicina Legal.

  • H.D.S., ex jefe de Brigada Motorizada.

Además, en uno de los domicilios allanados fue detenido L.G., una persona civil, por el secuestro de un arma de fuego tipo fusil. Caterina finalizó confirmando que los detenidos serán llevados a una audiencia imputativa en pocos días para especificar los cargos y la evidencia reunida en los últimos seis meses.

Ahorros millonarios y nuevas conducciones

Como resultado directo de las medidas de control y auditoría, Cococcioni anticipó un impacto fiscal positivo: “En principio, ya estamos detectando mensualmente ahorros en combustibles no inferiores a 25 millones de pesos”.

Adicionalmente, anunció que a raíz de esta investigación se harán efectivos “en los próximos días y se van a anunciar una serie de cambios en algunas conducciones de la Policía”, señalando que la nueva conducción de la UR II ya está definida y se dará a conocer próximamente.

