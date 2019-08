Yazmín, la niña que hace ocho meses cayó de un cuarto piso, volvió a la escuela

"Yo tengo dos cumpleaños", dice. "¿Por que? ¿Como que dos?, pregunta el periodista. Y Yasmín responde: "Uno es el 22 de noviembre, ese fue el día que volví a nacer. El otro cumpleaños es el 11 de junio".

A más de ocho meses de la caída al vacío de Yazmín Ausburguer desde el cuarto piso del hotel Castelar, donde se encontraba junto a sus compañeros de escuela de la ciudad Reconquista, la pequeña de 10 años se muestra con una energía y fortaleza que pocos podrían tener.

Hasta los mismos padres reconocen en ella esa cualidad, una virtud que hasta incluso los ayuda a ellos a no deprimirse y a mantenerse de pie. La nena continúa con su recuperación en su casa de Reconquista, rodeada de sus familiares más cercanos.

Cabe recordar que permaneció internada un mes en el Hospital de Niños, lugar donde fue intervenida en varias ocasiones. Los primeros días de julio debió volver a esta capital y estuvo internada uno días a raíz de que los controles ambulatorios detectaron que se encontraba con bajo peso.

Restarán un par de años para saber si su sacro podrá soportar su peso y poder recuperar sus piernas. Saben que el proceso es largo, pero la fuerza de voluntad de Yasmín y los avances demostrados generan esperanza.

Esta semana, la familia Ausburguer recibió una buena noticia. "Me confirmó la vicedirectora de la escuela que vaya a partir de mañana, que Yazmin puede empezar a asistir" contó Jonathan, padre de la nena.

Comentó que "la idea es que empiece a retomar su vida normal. Sabemos que le va a ser bien a ella, desde la parte emocional, desde muchos aspectos, le va a favorecer en su recuperación. Así que vamos por buen camino"

Igualmente, aclaró que todo será "progresivo, va a empezar con dos horas para ver cómo reacciona y así sucesivamente hasta que ella retome su horario normal en la escuela".

yazmin 2.jpg Yasmin junto a sus padres Facebook. Víctor Prandina

Su mamá, Macarena subrayó en que va a ser un proceso que lleva mucho tiempo. “Seguimos con kinesiología y el objetivo ahora es que levante un poco el peso. Está tomando una leche especial que la ayudará a levantar peso”, manifestó.

"La parte difícil ya pasó, que era cuando ella estaba en terapia, estaba en riesgo de vida. Este es el proceso largo que queda, que es la recuperación", destacó.

yazmin 1.jpg En casa.Yasmin continúa con su recuperación en su hogar, en Reconquista Facebook. Víctor Prandina

Macarena observa a su hija y queda admirada por el esfuerzo que su hija pone en cada momento. "Ella tiene una fortaleza, un vocabulario y una mente que me deja sorprendida a mi muchas veces. Cuando ella me ve cansada a mi, ella me da más fortaleza a mi. La verdad es que estoy orgullosa de ella y feliz porque le está poniendo todas las ganas. Incluso en el hospital y en muchos lugares más, siempre alienta a la otra persona. Yo confío en ella y se que va a salir adelante", dijo en una entrevista realizada por el canal de noticias de la Provincia 5RTV.