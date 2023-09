Un candidato a concejal falleció este miércoles y aparecerá en las fotos de las listas del domingo

Quién era el candidato

Mordaz y tan efusivo como polémico, el odontólogo sastrense, de 59 años, había acompañado al actual concejal y candidato a intendente Leandro Baravalle cuando el electorado ungió a este último como el concejal más joven del país, en agosto de 2017. Posteriormente, por diferencias entre ambos, Manuello se apartó de la agrupación política Pro y este año lideró el movimiento para conformar el partido distrital que finalmente lo propuso como primer candidato a concejal, de una de las cuatro listas habilitadas en Sastre para las elecciones del domingo.

C061550.jpg La lista que encontrarán en el caurto oscuro los votantes del distrito Sastre tiene en primer lugar al candidato fallecido este miércoles.

Su última aparición pública fue el martes cuando participó del debate organizado por el canal local STV Canal 4 en el que se explayó sobre su plataforma electoral en caso de resultar electo como concejal. Como su partido no lleva para esta contienda electoral candidato a intendente, manifestó expresamente en el contrapunto con los otros tres candidatos su apoyo a la reelección de la actual intendenta, María del Carmen Amero.

En las últimas elecciones se había ubicado en el cuarto lugar sobre un total de seis listas que proponían candidatos al Concejo y ahora esperaba sumar los votos de las dos que no alcanzaron el piso para pasar a las generales, para hacerse acreedor a uno de los tres escaños en disputa.

Un caso particular

Lo particular del caso es que, a pesar del fallecimiento, la foto del candidato aparecerá el domingo en las listas confeccionadas con anterioridad y tendrán valor legal para el acto eleccionario. Una situación de la que no hay antecedentes que recuerden las actuales autoridades del Tribunal Electoral. “Si recordamos casos de fallecimientos de integrantes de listas, pero no con fotos. En este caso se da así porque es el primero de la lista”, dijo Ayala.

El funcionario explicó además que el reemplazo de Manuello se producirá por “corrimiento” de la lista y los votos que obtenga su partido serán para Julio Acedo, quien integra la formación como concejal titular tercero.

Así lo dispone el artículo 19º de la ley Nº 12367 que regula el sistema electoral de la provincia de Santa Fe. El mismo prevé que para las vacancias que se produzcan en los cuerpos colegiados por fallecimiento, incapacidad o renuncia, los reemplazos se hagan siguiendo el orden correlativo de postulación (corrimiento) de las nóminas titulares y luego suplentes, asegurándose que quien se incorpore al cuerpo pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la vacante y que el reemplazo se haga efectivo por otro candidato o candidata del mismo género que aquel que produjo la vacancia.