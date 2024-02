"Los hinchas de Colón entienden que no somos responsables del descenso"

El lateral izquierdo de Colón Facundo Castet aseguró: "Muchas gente me escribe y no puede creer la cantidad de gente que lleva Colón y cómo apoyan"

"Esto recién arranca, nosotros tenemos que trabajar al máximo, demostrar que tenemos ganas de pelear arriba. No queremos pasar por pasar, sino quedar en la historia del club. Trabajamos para eso, pero es muy pronto para hablar de candidaturas, ya que recién se jugaron cuatro fechas", manifestó el defensor.

En cuanto al inicio del campeonato que viene protagonizando el equipo aseguró: "No esperábamos este arranque porque hacía poquito que nos conocíamos. Cuando arrancó el campeonato teníamos solo un amistoso con todo el equipo completo. Que tengamos estos resultados nos ayuda a seguir".

Sobre las impresiones de vestir la camiseta rojinegra contó: "Con Patronato fue la primera vez que pude disfrutar de la gente, me tomé un tiempito para mirar la tribuna y fue una locura. Venir a un club tan grande como Colón no es poca cosa. Queremos pelear arriba y ascender".

Y en relación al apoyo que vienen recibiendo por parte de los hinchas opinó: "Mucha gente me escribe y no pueden creer la cantidad de gente que lleva Colón y como apoyan. La gente entiende que nosotros no somos los responsables de lo que pasó, todo lo que pasó ya está".