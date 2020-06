Este lunes Eduardo Magnín se juntó con el secretario técnico de Unión Martín Zuccarelli y dialogaron sobre cuestiones futbolísticas, pero según palabras de Magnín, la charla tuvo como prioridad aclarar una situación entre ambos protagonistas y luego dialogaron de otros temas. Entre ellos la conformación de un posible cuerpo técnico. En diálogo con Radio Gol 96.7, Magnín contó detalles de la conversación que mantuvo con Zuccarelli.

"La realidad es que tuvimos una reunión, necesitábamos aclarar una cuestión entre él y yo, después de aclarar eso hablamos de un montón de cosas. Fue una charla muy fructífera como todas las que tuve con Martín. Siempre tuvimos una buena relación con Martín, pudimos hablar y coincidimos en muchas cosas", comenzó contando.

Para luego agregar "Fue una linda charla, de una hora o una hora y media, hablamos de un montón de cosas y me preguntó si eran ciertas algunas cosas con respecto a mi cuerpo técnico y yo se las confirmé. Yo sabía que no iba a salir siendo el técnico de Unión en esa charla, pero tampoco fui con esa intención, sino que era algo que debía aclarar con Martín".

"No hubo ningún inconveniente con Martín, la única charla incómoda fue cuando me tuvo que decir que no iba a seguir en el club y tuvo que poner la cara. Fue incómodo para los dos. Pero yo salí contento de la reunión que mantuvimos ayer y me manifestó que estaba en un pelotón de técnicos posibles, pero que la prioridad era otra y lo entendí. Hay un montón de alternativas y una de ellas es mi nombre. Ahora hay que esperar que tomen una decisión los dirigentes y aceptarla", manifestó.

Consultado por los temas que charlaron dijo "Me preguntó por mi cuerpo técnico porque no habíamos hablado sobre esa cuestión. Me preguntó por Roberto Trotta al que conoce de chiquito. Fue una charla que a mi me sirvió y ojalá que a Martín también. Igualmente están negociando con gente que tiene otro recorrido y me dijo que la idea de los dirigentes no era hacer una apuesta con alguien del club".

Por último habló del respaldo que tiene de la gente "Me llena de orgullo tener el aval de la gente, se me eriza la piel, pero la realidad es que el único nombre que tiene sentido de pertenencia soy yo. Los otros técnicos nunca se pusieron la camiseta de Unión y a mí me conocen, por eso corro con ventaja. Igual para algunos soy una apuesta y para otros no".