Manchester City enfrenta este miércoles al Brentford, en el marco de los cuartos de final de la Carabao Cup de la Premier League.
El City quiere dar un paso firme ante el Brentford en la Carabao Cup
Manchester City enfrentará a Brentford, desde las 16.30, en el Etihad Stadium, por los cuartos de final de la Carabao Cup.
Por Ovación
17 de diciembre 2025 · 09:32hs
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
Probables formaciones de Manchester City vs Brentford
Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Nunes, Foden, Cherki, Reijnders, González, Silva, Haaland.__IP__
Brentford: Kelleher, Hickey, van den Berg, Collins, Kayode, Janelt, Henderson, Jensen, Lewis-Potter, Ouattara, Thiago.