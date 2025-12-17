Uno Santa Fe | Ovación | City

El City quiere dar un paso firme ante el Brentford en la Carabao Cup

Manchester City enfrentará a Brentford, desde las 16.30, en el Etihad Stadium, por los cuartos de final de la Carabao Cup.

17 de diciembre 2025 · 09:32hs
Manchester City enfrenta este miércoles al Brentford, en el marco de los cuartos de final de la Carabao Cup de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

Probables formaciones de Manchester City vs Brentford

Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Nunes, Foden, Cherki, Reijnders, González, Silva, Haaland.__IP__

Brentford: Kelleher, Hickey, van den Berg, Collins, Kayode, Janelt, Henderson, Jensen, Lewis-Potter, Ouattara, Thiago.

City Carabao Cup Brentford
