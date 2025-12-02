Newcastle United recibe este martes al Tottenham del argentino Cuti Romero, en el marco de la fecha 14 de la Premier League.
Newcastle y Tottenham se quieren acercar a los puestos de copas europeas
Newcastle será local de Tottenham, donde juega Cuti Romero, en un duelo clave entre equipos que buscan arrimarse a puestos de copas.
Por Ovación
2 de diciembre 2025 · 07:33hs
El encuentro se disputa desde las 17.15 horas de la Argentina en el St. James' Park, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
Probables formaciones de Newcastle United vs Tottenham
Newcastle: Aaron Ramsdale; Tino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schär, Dan Burn, Alex Murphy; Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton Nick Woltemade, Anthony Gordon.tWh9MQ
Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, Pape Sarr, Xavi Simons; Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.