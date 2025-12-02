Uno Santa Fe | Ovación | Newcastle

Newcastle y Tottenham se quieren acercar a los puestos de copas europeas

Newcastle será local de Tottenham, donde juega Cuti Romero, en un duelo clave entre equipos que buscan arrimarse a puestos de copas.

2 de diciembre 2025 · 07:33hs
Newcastle United recibe este martes al Tottenham del argentino Cuti Romero, en el marco de la fecha 14 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 17.15 horas de la Argentina en el St. James' Park, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

Probables formaciones de Newcastle United vs Tottenham

Newcastle: Aaron Ramsdale; Tino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schär, Dan Burn, Alex Murphy; Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton Nick Woltemade, Anthony Gordon.tWh9MQ

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, Pape Sarr, Xavi Simons; Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.

