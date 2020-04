Morelo: "La derrota en Paraguay fue la más dolorosa de mi carrera"

Wilson Morelo fue el jugador más destacado de Colón en la final de la Copa Sudamericana, si bien no le tocó convertir, le hicieron el penal que luego falló el Pulga Rodríguez, pero además fue el que más intentó y empujó en un contexto muy desfavorable por el resultado y también por el clima.

El delantero colombiano que ya había sido campeón de la Sudamericana con la camiseta de Independiente Santa Fe en 2015 y siendo el goleador del certamen. Pero no logró repetir y le quedó el sabor amargo de no poder darle el título a Colón. De allí que en diálogo con Radio Sol 91.5 manifestó que la derrota ante Independiente del Valle fue la más dolorosa de su carrera.

En el comienzo de la charla habló sobre el contexto general de cómo viene sobrellevando el aislamiento obligatorio "Con mi esposa y mis hijos, tratando de no salir, de cuidar a la familia y cuidar a los demás. Lo principal es tratar de estar en nuestras casas para que el coronavirus no se propague más. Tenemos que hacer las cosas con mucha responsabilidad", opinó.

"A veces cuesta el día a día porque son rutinas que nos manda el cuerpo técnico, pero algunos tienen más espacios que otros, pero cuesta el no tener un compañero al lado, no poder hacer fútbol, ni trabajos reducidos con el balón. Pero es lo que nos toca, le pasa a todo el mundo, Por ello nuestra responsabilidad es hacer al pie de la letra la rutina que nos mandan, para llegar en buen estado fisico cuando arranquemos los entrenamientos". relató el colombiano.

Respecto a sus primeros tiempos en Colón dijo "Me acuerdo que me lesioné un dia antes de viajar a Perú para el debut de la Copa Sudamericana. Ese día entrenamos en AFA y sufrí una fractura, volví a los tres meses, quería jugar y lo hice con dolor. Después se fueron dando los resultados y pudimos llegar a la final. Los primeros meses me costaron, no se me dieron las cosas, no me tenían referenciado como un goleador. Pero siempre me entrené de la mejor forma, sin cuestionar al cuerpo técnico, me fui ganando un lugar en el equipo y en la gente y comenzaron a llegar los goles".

Para luego agregar "En su momento cuando se fue Comesaña, vino Lavallén quien por allí no me tenía referenciado de una buena forma, es lo que yo pienso. Confiaba en otros jugadores, pero es respetable porque es el técnico y lo que traté fue de ganarme un lugar. Por ahí otros futbolistas hacen mala cara o no entrenan, yo al contrario, siempre tuve claro que soy Wilson Morelo y nunca bajé los brazos. Pero la verdad es que no me sentí valorado en la forma que quería, pero nunca me entregué ni bajé los brazos sabiendo que puedo triunfar en el fútbol argentino. Quiero volver a marcar muchos goles con el equipo y ganarme un nombre, no solo en Colón sino también en el fútbol argentino".

A la hora de referirse a la final perdida manifestó: "A todos nos dolió muchísimo perder la final, la gente hizo un esfuerzo enorme, me sorprendió que una hinchada lleve 40.000 personas a otro país. Estábamos en Asunción pero parecía que jugábamos en Santa Fe. Todo lo que se vivió antes del partido fue increíble, cuando salí a calentar hacía un calor enorme, cuando nos fuimos a cambiar se vino un ventarrón, la lluvia y comenzó a hacer frío. Sucedieron cosas que no eran habituales en Asunción y eso nos confundió".

"También nos jugó en contra el marco, porque sabíamos que teníamos que ganar, que no podíamos fallarle a la gente, que era un club con más de 100 años y que no había ganado ningún título. Y pensábamos que podíamos llegar a entrar en la historia del club. Por eso esa derrota en Paraguay es la que más me ha dolido y nunca la voy a poder olvidar. Pero es fútbol, la gente quedó muy dolida, pero a su vez nunca olvidará lo que se vivió. Sin dudas que lo mejor fue la gente, me saco el sombrero, veíamos hinchas de Colón por todos lados. Eso no lo olvidará ni el hincha de Colón, ni tampoco la gente de Paraguay y de Asunción. Lo único que puedo decirles es "gracias por todo y perdón por tan poquito", sabiendo que ese título llegará porque la gente se lo merece. Es una hinchada muy sufrida y ojalá la gente lo pueda disfrutar y Dios le dará esa bendición".

Y finalizó: "La cancha estaba muy complicada para jugar, porque en sectores si tirabas el balón suave se frenaba, en otros traté de darle el toque un poquito más fuerte de lo normal para tratar de que no se frene. Lastimosamente ese día todo nos salió en contra, igual soy buen perdedor y hay que reconocer el trabajo de Independiente del Valle, siempre jugó bien a la pelota, dejó en el camino a rivales importantes y fue el justo ganador, porque era el equipo que mejor jugaba al futbol en la Copa".