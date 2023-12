Mosqueira: "Tenemos que tener motivación y responsabilidad para lo que viene"

Más adelante, en referencia a los tres técnicos que tuvieron, añadió que "cada entrenador tiene su forma de trabajo, el jugador debe adaptarse para lo que sea, es difícil en corto plazo tener muchos técnicos, esperemos que Kily esté mucho más para afianzarnos con él, con buen clima de trabajo".

Además, refrendó que "me dio la chance de ser titular, me da muchas herramientas, me tira sus vivencias junto a su cuerpo técnico, me está marcando por ahora".

En relación al último partido, donde no pudo estar presente, recordó que "fue una locura, le decía a mi familia y a la gente de mi ciudad, prefiero tener la presión de adentro, lo viví como jugador, pero se ven cosas que adentro de la cancha no, fue un día áspero, prefiero estar siempre adentro. Ya pasó y nos quedamos en Primera".

Mosqueira también destacó que "soy mediocampista central, pero puedo ocupar varias funciones en el mediocampo, también lo hice de marcador central, puedo jugar por ahora, pero mi lugar es volante central".

Al momento de reconocer las falencias del equipo, dijo que "el juego pasa por el mediocampo, las transiciones las hacíamos demasiado rápido, nos faltó la pausa para tener más tranquilidad. Después de la salvación dijimos que no queremos pasar por esta situación, no es lindo casi tocar fondo. El mensaje de motivación para 2024, las clasificaciones, nos da una madurez, estuvimos cerca de descender. Motivación y responsabilidad para preparar lo que viene".

En la parte final admitió que "cada mercado todos los equipos necesitan refuerzos y puntos a mejorar, demostramos que sin ver lo que la gente veía que decían que no teníamos nada, con las armas nuestras salimos a ganar los partidos, siempre intentaremos ganar cada partido".