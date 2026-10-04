Los números de Madelón en Unión: de la ilusión a un ciclo que hoy entra en zona de turbulencias

La tercera derrota consecutiva, ante Boca, profundizó el mal momento de Unión y abrió interrogantes sobre la continuidad de Leonardo Madelón.

La derrota ante Boca volvió a golpear fuerte a Unión . El 3-0 en La Bombonera fue la tercera caída consecutiva del equipo de Leonardo Madelón, después de los tropiezos ante Talleres e Independiente, y dejó al entrenador frente a uno de los momentos más delicados desde su regreso al club.

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El propio Madelón dejó abierta la puerta a una posible salida y los números permiten dimensionar el momento. En los 54 partidos contemplados en este registro, el entrenador ganó 18, empató 16 y perdió 20, con un saldo goleador de +6 y una efectividad global del 43,21%.

54 partidos, 18 victorias y una efectividad del 43,21%

El recorrido de Madelón al frente de Unión presenta 54 partidos oficiales registrados, entre torneos de Primera División, Copa Argentina, Copa Sudamericana y playoffs.

El balance general es: 18 victorias, 16 empates, 20 derrotas, 74 goles a favor, 68 goles en contra, 70 puntos sobre 162 posibles y 43,21% de efectividad.

Prensa Copa Argentina

El dato más fuerte aparece en la comparación entre triunfos y derrotas: Madelón perdió dos partidos más de los que ganó durante este período.

Sin embargo, el saldo goleador continúa siendo favorable. Unión convirtió 74 goles y recibió 68, para una diferencia de +6.

El Apertura 2026 fue uno de los mejores registros para Madelón en Unión

El mejor rendimiento estadístico del ciclo dentro de los torneos de Primera División llegó en el Apertura 2026.

Unión disputó 17 partidos de fase regular, con 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas, además de 26 goles a favor y 20 en contra. La efectividad fue del 47,06%.

UNO Santa Fe / José Busiemi

A ese recorrido se sumaron los playoffs. Unión derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza en octavos de final, pero luego cayó 2-0 ante Belgrano en Córdoba, resultado que puso punto final a su participación.

También aparece en este período la Copa Argentina, donde el Tatengue superó 2-0 a Agropecuario, antes de quedar eliminado frente a Independiente por 2-0.

El Clausura 2025 también dejó números positivos para Unión

En el Clausura 2025, Madelón dirigió 17 partidos de fase regular y luego afrontó el playoff ante Gimnasia de La Plata.

En total, en ese tramo fueron 18 encuentros, con 6 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, además de 24 goles convertidos y 19 recibidos.

La efectividad alcanzó el 46,30%, una cifra similar a la obtenida posteriormente durante el Apertura 2026.

Ese torneo tuvo resultados importantes como las victorias ante Racing, Gimnasia, Instituto, Newell's y Defensa y Justicia, además del empate 1-1 frente a Boca en La Bombonera. Unión finalmente quedó eliminado en octavos de final al perder 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el 15 de Abril.

El presente es el tramo que más preocupa en Unión

El contraste aparece claramente en el Clausura 2026. En las 11 fechas disputadas por Unión, Madelón consiguió 4 victorias, 1 empate y 6 derrotas, con 17 goles a favor y 19 en contra. La efectividad en el torneo es del 39,39%.

El recorrido tuvo un comienzo irregular, con el empate 2-2 ante Platense, la derrota frente a Gimnasia de Mendoza y luego una recuperación con triunfos ante Lanús, Sarmiento, Aldosivi e Instituto.

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Pero el equipo volvió a caer ante Central Córdoba, San Lorenzo, Talleres, Independiente y Boca, con tres derrotas consecutivas en las últimas presentaciones: 2-1 frente a Talleres, 2-1 ante Independiente y 3-0 contra Boca.

El tramo final modificó por completo el escenario. Unión pasó de mirar la clasificación con expectativas a quedar fuera de los puestos de privilegio y con un entrenador que públicamente comenzó a poner en duda su continuidad.

Un ciclo con buenos momentos, pero con un presente que exige respuestas

Los números muestran que la etapa de Madelón no puede reducirse exclusivamente a las últimas tres derrotas. Hubo clasificaciones a playoffs, triunfos importantes como visitante y buenos registros ofensivos, especialmente durante el Clausura 2025 y el Apertura 2026.

Pero también hay un dato que hoy pesa: en los 54 partidos registrados, las derrotas superan a las victorias por 20 a 18.

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Y el presente profundiza esa preocupación. En el Clausura 2026, Unión ganó apenas cuatro de sus 11 partidos y recibió 19 goles, mientras que en las últimas tres fechas recibió siete y no pudo sumar ningún punto.

Madelón todavía tiene margen para cambiar la historia, pero el crédito ya no es el mismo. Después de tres derrotas consecutivas y con el propio entrenador dejando dudas sobre su continuidad, los próximos partidos serán determinantes para saber si el ciclo puede recuperar el rumbo o si Unión deberá comenzar a pensar en otro capítulo.