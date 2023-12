Gonzalo Maffini: "Está todo encaminado para llegar a Unión"

LEER MÁS: ¿Qué le ofreció el representante de Pulga al DT de Unión?

Gonzalo Maffini habló con LT9 (AM 1150), sobre esta alternativa de desembarcar en Unión de cara a la próxima temporada de la Liga Profesional, y comenzó diciendo: "Me llamó un integrante del cuerpo técnico de Kily González, estamos en eso, ahora queda la parte de club a club, ya que tengo contrato un año más con Estudiantes de Río Cuarto. Con el que hablé fue con Tomás Costa (AC)".

"Conté mis pretensiones, me dijeron que estaba todo encaminado, ahora resta definir el pase de club a club como se va a hacer. Estoy en comunicación todos los días con los dirigentes de Estudiantes ya que se está evaluando la chance de que vaya a Unión a préstamo. En la negociación podrían llegar jugadores de Unión. Se está viendo cómo se puede solucionar, mis ganas de ir están", agregó Gonzalo Maffini.

Y luego, Gonzalo Maffini sobre sus condiciones futbolísticas, reveló: "Mido 1.81, no la altura que se dice. Soy un jugador defensivo, me siento bien y cómodo con eso, tengo buena capacidad de salto más allá de no ser alto. Me está costando convertir, en este club no tuve la posibilidad de convertir seguido, pero defensivamente me siento fuerte. Me siento un jugador muy regular en cuanto a rendimiento, y también en cuanto a condiciones. Soy diestro, pero terminé jugando como central por la izquierda. Tiene su dificultad a la hora de salir con la pelota, pero los defensores tienen que defender y en eso estoy bien. Tengo la capacidad de adaptarme, también jugué como lateral derecho".

Sobre lo que les faltó para ascender con Estudiantes de Río Cuarto, dijo: "Es una lástima, teníamos la convicción que podíamos ascender, es un campeonato muy largo y duro. Hicimos un campeonato espectacular desde que llegó Iván Delfino, en el primer partido con Maipú jugamos 60 minutos con uno menos, y en Mendoza, ante un equipo que juega muy bien, nos pusimos en ventaja, pero nos empataron en el último minuto y por la ventaja deportiva pasaron ellos".

En cuanto a la alternativa de llegar a Unión, Gonzalo Maffini indicó: "Mis ganas son de crecer, tuve oportunidades antes, pero siempre quise estar cerca de mi familia, nunca quise dar el salto, ahora me agarra en una edad linda, estoy muy entusiasmado para que se dé. Es un club lindo y grande, es una gran oportunidad para mí".