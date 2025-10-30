Uno Santa Fe | Negocios | Santa Fe

Santa Fe será pionera con el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

La ciudad se prepara para vivir “Santa Fe Mágica”, una experiencia cultural y de bienestar en un espacio emblemático de la costanera santafesina

30 de octubre 2025 · 00:15hs
La ciudad de Santa Fe volverá a marcar un hito en la escena cervecera y el movimiento wellness al ser la primera de Sudamérica en realizar un festival diurno dedicado exclusivamente a la cerveza sin alcohol.

“Santa Fe Mágica” busca unir música, gastronomía saludable, deportes al aire libre y cultura del bienestar en un predio icónico de la costanera de la capital provincial. El evento contará con la presencia de marcas reconocidas que tienen en su línea de cervezas estilos sin alcohol.

Así, se busca redescubrir el ritual cervecero desde la mirada del bienestar y el disfrute consciente. “Santa Fe Mágica es parte de una tendencia global que redefine el ocio y el consumo, y que viene ganando fuerza en ciudades de todo el mundo al promover una nueva cultura donde conviven el disfrute, la salud y el bienestar”, destacó Gabriel Andruszczyszyn de Beer Fest Group.

“Queremos mostrar que la cerveza puede ser parte de un estilo de vida equilibrado, creativo y saludable. El movimiento de las bebidas sin alcohol crece en el mundo. Santa Fe y su región está marcando tendencia en el consumo a nivel país”, afirmó el creador del festival.

En los últimos años, la tendencia “no-low alcohol” (sin o con bajo contenido alcohólico) se consolidó en Europa y América Latina como parte de un cambio cultural más amplio: una generación que elige cuidar su salud física y mental sin renunciar al disfrute social, y que son parte de un fenómeno que impulsa nuevas formas de encuentro y consumo consciente.

Santa Fe cerveza
