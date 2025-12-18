A Bebote Álvarez, ex líder de la barra brava de Independiente le dictaron prisión preventiva

La Justicia bonaerense resolvió dictar la prisión preventiva para Bebote Álvarez , líder de la barra brava de Independiente , detenido en noviembre.

Pablo “Bebote” Álvarez , ex jefe de la barra brava de Independiente , permanece detenido tras la decisión judicial que dictó su prisión preventiva .

La Justicia dio un paso decisivo en la causa que involucra a Bebote Álvarez , histórico jefe de la barra brava de Independiente . Tras más de un mes detenido, el tribunal resolvió convertir su situación procesal en prisión preventiva , en el marco de una investigación vinculada a hechos de violencia en espectáculos deportivos.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N°4 de Avellaneda-Lanús , a partir de un pedido formulado por el fiscal Mariano Zitto . En la resolución, el magistrado rechazó el planteo de falta de mérito presentado por la defensa y consideró a Álvarez penalmente responsable de instigar la comisión de delitos.

Según el dictamen, los hechos se encuadran en los delitos de instigación a cometer delitos, en concurso real con instigación a cometer lesiones, todo ello en el contexto de un espectáculo deportivo, una figura agravada dentro del Código Penal.

Medidas patrimoniales y traslado

Además de confirmar la prisión preventiva, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes de Álvarez por la suma de $6.735, con el objetivo de garantizar el eventual pago de las costas del proceso. La medida se mantendrá vigente hasta que se denuncien bienes suficientes para avanzar con un embargo.

En paralelo, se dispuso librar oficio al Servicio Penitenciario Provincial para que se otorgue cupo y se concrete el alojamiento del imputado en una unidad carcelaria, profundizando así su situación de encierro.

La detención al ex barra brava

“Bebote” Álvarez fue detenido el 15 de noviembre, en la antesala del encuentro que Independiente disputó ante Rosario Central por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El operativo se realizó en las inmediaciones del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Con esta resolución, la causa ingresa en una etapa clave y refuerza la postura judicial de avanzar con firmeza contra la violencia en el fútbol, un flagelo que continúa bajo la lupa de la Justicia y de los organismos de seguridad.