"A Diego Maradona no lo cuidaron como se debía"

En diálogo con Telefé Noticias, aseguró: "No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada. Estoy en un estado de conmoción. En tantas salidas con Diego durante 33 años y tantos altos y bajos que hemos tenido, acaba de fallecer de una manera insólita".