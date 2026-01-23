A qué hora es la presentación del A526 con Franco Colapinto

En un evento exclusivo junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen, Alpine mostrará este viernes su monoplaza 2026.

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo y, especialmente, para los seguidores de Franco Colapinto. Este viernes, el mar Balear será el escenario de uno de los eventos más ambiciosos del año: la presentación oficial del A526, el monoplaza con el que Alpine Renault competirá en la nueva era de la F1.

El equipo ha preparado una experiencia "cinematográfica" para potenciar su imagen en un mercado global cada vez más volcado al espectáculo.

Se espera que la presentación arranque desde las 8.30 horas de la Argentina. Se podrá ver en vivo por la cuenta oficial de Alpine en YouTube.

Cómo será la presentación del A526 de Franco Colapinto

La presentación se desarrollará este viernes sobre una embarcación de lujo de la firma MSC, socio estratégico del equipo.

A bordo, los invitados exclusivos y patrocinadores verán por primera vez el diseño del auto que conducirá la dupla conformada por el joven talento argentino y el experimentado francés Pierre Gasly.

El evento no solo será una demostración de marketing, sino también una declaración de intenciones deportiva. La presencia de figuras de peso como Flavio Briatore, asesor estratégico, y Steve Nielsen, jefe de escudería, refuerza la idea de que este viernes comienza un camino de recuperación tras un 2025 que dejó gusto a poco en la estructura de Enstone.

El primer paso formal de Colapinto

Para el piloto bonaerense, la jornada de este viernes representa el bautismo de fuego en su nueva casa. Tras un intenso invierno de preparación física y técnica, Colapinto se subirá al escenario principal para liderar el lanzamiento, consolidándose como una de las caras más visibles y carismáticas de la categoría.

Aunque los flashes se llevarán la atención este viernes, el equipo técnico ya mira de reojo los tests de pretemporada. El gran desafío para Franco será transformar el impacto mediático del barco en resultados sólidos sobre el asfalto. Mañana, bajo el cielo de Barcelona, se encenderá la primera llama de una temporada que promete ser histórica para el automovilismo argentino.