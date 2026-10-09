AFA negó la habilitación de Marcos Rojo para jugar la Copa Libertadores con Estudiantes

El COMET impidió la carga del nuevo vínculo contractual porque la transferencia no recibió la autorización previa de los directivos de la casa matriz.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denegó formalmente la habilitación del defensor Marcos Rojo para disputar la Copa Libertadores con la camiseta de Estudiantes de La Plata .

El presidente Claudio Tapia desestimó de manera rotunda la gestión personal realizada por el propio futbolista durante las últimas horas para destrabar el conflicto burocrático.

El club platense pretendía utilizar un cupo extraordinario de incorporación por la severa lesión del mediocampista uruguayo Gabriel Neves en el partido frente a Rosario Central.

La AFA rechazó de plano la solicitud, argumentando que la fractura de muñeca del volante requiere un periodo de recuperación inferior a los cuatro meses exigidos por el reglamento vigente.

El organismo regulador exige un tiempo mínimo de cuatro meses de inactividad médica documentada para autorizar el reemplazo de un jugador en la lista oficial.

Marcos Rojo tenía todo acordado con Estudiantes

Rojo abandonó de inmediato la práctica en el predio de City Bell tras ser notificado sobre la negativa institucional que frena su incorporación al plantel conducido por Alexander Medina.

El experimentado marcador central de 36 años buscaba gestionar personalmente una excepción directamente con las autoridades de la casa matriz del fútbol argentino.

El futbolista había acordado un resarcimiento económico de 500.000 dólares más bonos por objetivos con la comisión directiva de Racing para destrabar su salida.

El jugador aceptó además renunciar al cobro de una importante deuda que la institución de Avellaneda mantenía con él en concepto de productividad.

Su regreso a la Academia resulta prácticamente imposible debido al fuerte conflicto generado por sus ausencias injustificadas a tres entrenamientos consecutivos para forzar su transferencia.

El entorno cercano al futbolista asegura que Rojo firmó previamente la rescisión de su contrato y descarta de manera categórica su vuelta al equipo de Avellaneda.

Qué fue lo que pasó con Marcos Rojo y Estudiantes

La dirigencia de Estudiantes debe enviar la nómina oficial verificada a la Conmebol antes de las 18:00 para certificar a los futbolistas habilitados.

El sistema informático COMET impidió la carga del nuevo vínculo contractual porque la transferencia no recibió la autorización previa de los directivos de la casa matriz.

Qué hará Estudiantes

El presidente Juan Sebastián Verón buscaba alternativas para la zona defensiva ante las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios por acumulación de tarjetas amarillas.

El panorama para inscribir al jugador en el Torneo Clausura presenta serias complicaciones legales porque Estudiantes jamás presentó formalmente los informes médicos de Neves ante la AFA.