Agüero: "La ilusión y las ganas de pisar el césped siempre están"

El ex delantero de Independiente Sergio "Kun" Agüero mantiene la ilusión de volver a jugar al fútbol y aseguró que en sus últimos estudios "salió todo muy bien" , mientras que remarcó que "las ganas de pisar el césped siempre están".

“Hace dos días me hice otro estudio y salió todo muy bien. La verdad que estoy muy contento. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo. Después me voy a México, que tengo. Y luego a Estados Unidos, a otro torneo. Ahí veré también mi forma, veré cómo estoy y seguiré haciéndome estudios", expresó Agüero tras "La Noche del Rey", donde disputó 11 minutos pero sufrió una subluxación acromioclavicular en el hombro izquierdo.