Agustín Canapino se coronó campeón del Turismo Carretera

Agustín Canapino levantó su quinto título de Turismo Carretera al ganar la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en La Plata

El piloto Agustín Canapino (Chevrolet) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando ganó la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata .

El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada. El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet).

Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

Como escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford. Uno de los perseguidores, Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto mientras que Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.

@agustincanapino CAMPEÓN DEL TURISMO CARRETERA 2025 pic.twitter.com/2Cnyyi9IIP — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 7, 2025

Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.

Canapino, dueño del Turismo Carretera

Canapino alcanzó los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).