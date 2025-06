Alan Crenz busca dejar bien en alto al boxeo santafesino

El duelo de disputará a la distancia de seis asaltos en la categoría superligero. Cabe recordar que el oriundo de Santo Tomé, pasó de instancia luego de derrotar en puntos unánime al filipino Crisalito Beltrán, en lo que hasta ahora fue el mejor combate del torneo. Crenz, quien ya se encuentra listo en Riyadh, realizó en la jornada del jueves el pesaje oficial. "Categoría lista, mañana a dar guerra otra vez" escribió Alan en sus redes sociales. Aprovechó para "agradecer a mis sponsors que hacen posible que llegue en buena condición a mi pelea, a dejar en alto Argentina".

image.png El púgil Alan Crenz de Colón se medirá con el colombiano Carlos Utria por los 16 avos de final.

"No pensé llegar tan lejos en este deporte, y bueno, espero seguir haciendo las cosas bien y traer un buen resultado desde Arabia Saudita. Siento más presión peleando acá en Santa Fe, que en Arabia. Acá quiero quedar mejor acá, es como que peleo en mi casa, y es una responsabilidad muy grande. Mucha gente me hace el aguante, y eso me pone contento" señaló Alan Crenz.

El Rusito explicó que "en la pelea pasada en abril le gané a un filipino, y ahora me voy a enfrentar con un colombiano. Mi relación con la gente es muy importante, grandes nombres recorren en Santa Fe, y bueno, busco seguir esos mismos pasos, y hacer lo mejor posible cada vez que me subo al ring. Esperemos poder traernos un triunfo nuevamente y pasar a la siguiente ronda".

"Es complicado vivir del boxeo en Argentina, estando afuera se facilita un poco más, pero creo que forma parte del comienzo de la carrera de cualquier deportista, tener una promotora te facilita mucho las cosas, porque te sacan peleas más seguidos, pero efectivamente, vivir solamente del boxeo es difícil" por eso este santafesino radicado en Santo Tomé tiene su propio emprendimiento que es una barbería.