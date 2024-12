Alan Crenz ganó y retuvo el título mundial juvenil OMB

Crenz liquidó el pleito en el segundo round

Dale campeón, dale campeón, le gritaban al santotomecino alentándolo a refrendar el titulo que estaba defendiendo. En el primer asalto, fue de muy poco estudio, cruzaron un par de golpes peligrosos, pero de a poco el local comenzaba a marcar diferencias. Llegó Crenz con dos derechas, el santiagueño vaciló, y el santafesino no dudo en meter una zurda y derecha arriba, lo que derivó en la caída de Bazooka. El árbitro le contó pero decidió seguir el combate.

Salió audaz el púgil visitante, y nuevamente Crenz le llegó con una derecha, lo tiró a la lona, aunque no hubo conteo a pesar del golpe claro. Fue la segunda caída en pocos segundos. El Rusito estaba con la pólvora bien cargada, siguió buscando a todo o nada. Quería defender el pleito rápido. Un primer asalto con un ritmo frenético, impuesto por el púgil de Carlos Lemos.

El santiagueño fue muy guapo al no pelear sin guardia, ante un noqueador como Crenz que de 13 triunfos tenía todas ganadas por la vía rápida. Nuevamente Chávez se fue al piso, el árbitro Gustavo Thomas le contó nuevamente, quedaba más de medio minuto para terminar el asalto, pero Bazooka decidió continuar peleando. Hubo tres caídas en el primer chico, con un Crenz que fue muy superior.

Llegó el turno del segundo round, el cual arrancó con todo, el santiagueño queriendo ser protagonista, algo desordenado en su estrategia de pelea, se le caía encima al santafesino, que no quería entrar en el desorden que proponía el rival. Hasta que llegó bien el Rusito con dos derechas y una izquierda, tiró envenenado el santafesino, y Chávez logró amarrarlo para no seguir cobrando.

El santiagueño no estaba en su mejor momento, se lo notaba mal, y fue ahí cuando faltaba 1 minuto 22 segundos para terminar el round, que Crenz metió un par de manos, las sintió Bazooka, el árbitro empezó a contar y voló la toalla desde el rincón azul. Significaba el fin de la pelea, el triunfo del santafesino Crenz, ante su público, en su casa, y logrando positivamente la cuarta defensa del título juvenil.

Crenz quiere una pelea en el exterior

Tras haberle gando a Chávez, Alan Crenz expresó que "estoy muy contento por haber podido pelear acá en mi casa, la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que vino, esto es un sueño, por lo que estoy tranquilo y contento por este triunfo. Lo bueno de ganar por KO es que no dejas dudas, esa es la idea, la pelea que perdí fue hace dos años, la hice en ligero, no puedo hacer más esa categoría, pero estoy muy contento con el presente que tengo".

"Lo próximo para el 2025 es que ojalá se de alguna pelea afuera, es lo que le estamos pidiendo a la promotora, o peleas más importantes. Quiero vivir de esto, pelear más seguido, me gusta la exigencia, así que ojalá que se pueda dar. Me entreno para un desafío mayor, porque es para lo que me entreno" sentenció el púgil oriundo de la ciudad de Santo Tomé.