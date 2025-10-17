Uno Santa Fe | Ovación | Alan Crenz

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

El santafesino Alan Crenz se medirá con el bonaerense Villafañe en el marco de la velada la Leyenda Continúa organizada por OR Promotions en Córdoba

17 de octubre 2025 · 08:23hs
El púgil santafesino del Club Colón, Alan Crenz, se presentará en la ciudad de Villa María.

El orgullo de Santa Fe, Alan David Crenz, volverá a pelear en el país, y lo hará en la provincia de Córdoba. Será como parte del programa de la velada internacional de boxeo La Leyenda Continúa, que cuenta con la organización de O.R. Promotions de Osvaldo Rivero, y tiene como matchmaker a Damián Pellecchia. La velada se concretará en las instalaciones del Club Atlético Florentino Ameghino de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, el próximo sábado 18 de octubre.

En el principal atractivo, a 8 asaltos en superligero, tomará forma el regreso del santafesino Alan El Rusito Crenz (15-2-0, 14 KO), luego de una muy buena presentación en el torneo Grand Prix del CMB. Su oponente será el experimentado bonaerense Marcos “Escopeta” Villafañe (7-8-1, 2 KO).

A sus 25 años, Alan Crenz (15-2, 14 KOs) intentará demostrar por qué es uno de los noqueadores más temibles del boxeo argentino, en lo que será su tercer combate del año. Su rival será el bonaerense Pablo Marcos Villafañe (7-8-1, 1Ko), quien con 27 años ha tenido cinco combates en lo que va de la presente temporada.

Pese a subirse al ring en dos oportunidades durante el 2025, el Rusito Crenz, entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, las mismas se desarrollaron en el exterior, en Arabia Saudita para ser más exactos. En abril pasado, en el Global Theater Boulevard Riyadh City superó por puntos a Crisalito Beltrán de Filipinas, mientras que en junio pasado cayó en el Cool Arena de Riyadh fue vencido en las tarjetas por Carlos Utria de Colombia.

La última presentación en nuestro país, el Rusito la produjo en el estadio Roque Otrino del Club Atlético Colón en diciembre del año pasado cuando se impuso por KO en el segundo asalto a Agustín David Chávez de la provincia de Santiago del Estero.

Ahora, le tocará enfrentar a un duro rival en la provincia de Córdoba, oriundo de la localidad de Beccar, en la provincia de Buenos Aires, y viene de imponerse por puntos a cuatro rounds, a César Alejandro Pérez, de Claypole.

El pleito entre Alan Crenz, entrenado por Carlos Lemos, en las instalaciones del Club Atlético Colón, ante Pablo Marcos Villafañe, será en categoría superligero, y a ocho rounds, con la fiscalización de la Federación Argentina de Box.

Más de la noche en Villa María

En el combate estelar de la noche, la anfitriona María “Dinamita” Ferreyra (11-1-0, 6 KO), triple clasificada a nivel mundial, irá en busca del título latino ligero de la OMB, que se encuentra vacante.

En el otro combate estelar que presentará La Leyenda Continúa este sábado en el club Ameghino de Villa María, Córdoba, el santafesino Tobías “El Pitbull” Reyes (17-1-1, 16 KO), buscará defender por primera ocasión el título latino mosca OMB, y la cima de la clasificación mundial.

