Alarma en la Selección: el Cuti Romero se lesionó y no se entrenó en el Atlético de Madrid

El defensor Cristian Cuti Romero se lesionó y encendió las alarmas en la Selección argentina. El marcador central no se entrenó en el Atlético de Madrid

El defensor Cristian Cuti Romero encendió las alarmas en la Selección argentina. El marcador central no se entrenó este domingo en el Atlético de Madrid debido a una lesión.

Cuti Romero pidió el cambio en el triunfo por 1 a 0 contra Espanyol, se sometió a estudios y será baja para el equipo del Cholo Simeone pensando en el partido de la tercera jornada de la Champions League contra el Stuttgart.

Cuti Romero se lesionó y es baja en el Atlético de Madrid

Cuti Romero generó preocupación en el entrenamiento de este domingo del Colchonero, tras la última victoria contra el Espanyol, la sexta consecutiva del equipo madrileño, cinco de ellas en La Liga.

Según dijo Marca, el campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2922 tiene una lesión de bajo grado en el aductor. Se estima que le llevará entre diez y doce días de recuperación y no jugaría los partidos con Stuttgart en el certamen continental y frente al Deportivo por La Liga.

Romero volvería en el cotejo ante Levante, el sábado 31 de octubre, en el Ciutat de Levante. Podría ser tenido en cuenta si su recuperación avanza según lo esperado, pero el Atlético no forzará su regreso para ese partido.

En el Colchonero aspiran a que el nuevo capitán albiceleste llegue en plenitud a la semana posterior, cuando el equipo recibirá el martes a Bayern Munich por la Champions League y el domingo a Barcelona por la Liga española. El club quiere que esté en condiciones para ambos compromisos, en los que su presencia en la defensa se considera vital.

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sigue de cerca su evolución, ya que el elenco nacional afrontará la próxima fecha FIFA con amistosos ante Uruguay (el 13 de noviembre en Buenos Aires) y Costa Rica (el 17 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba).