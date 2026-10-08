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Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

El entrenador argentino ya piensa en el próximo ciclo mundialista y busca mantener a Walter Samuel a su lado, pese a que el exdefensor evalúa iniciar su camino como DT.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 09:19hs
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Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Lionel Scaloni ya proyecta el próximo ciclo de la Selección Argentina tras la despedida de Lionel Messi. Con la mirada puesta en el Mundial 2030, el entrenador trabaja en la renovación y busca mantener a Walter Samuel dentro de su cuerpo técnico, aunque el exdefensor evalúa cerrar esta etapa para comenzar su camino como entrenador principal.

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Scaloni no quiere perder a su principal colaborador

La relación entre Scaloni y Samuel excede lo estrictamente laboral. El actual entrenador de la Selección considera al exjugador una persona de máxima confianza y una figura importante dentro del funcionamiento del grupo.

Por eso, aunque públicamente dejó en claro que respetará cualquier decisión que tome su colaborador, también admitió que su salida representaría una baja muy difícil de reemplazar.

"Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él", expresó Scaloni al referirse al futuro de Samuel.

El técnico también explicó que Samuel tendrá las puertas abiertas para tomar la decisión que considere conveniente, aunque reconoció el impacto que tendría su partida en el cuerpo técnico.

La postura de Scaloni apunta a respetar el proyecto personal de su ayudante, pero al mismo tiempo existe la expectativa de poder convencerlo para que continúe al menos durante el próximo proceso.

Ocho años de éxitos junto a la Albiceleste

Samuel se incorporó al cuerpo técnico de la Selección en 2018 y desde entonces acompañó a Scaloni en uno de los períodos más exitosos de la historia del combinado nacional.

Durante estos ocho años, el equipo conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Además, estuvo presente durante el tercer puesto obtenido en la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026.

Su experiencia como futbolista de elite y el conocimiento adquirido durante todo este proceso lo convirtieron en uno de los hombres de confianza del entrenador.

Ahora, sin embargo, Samuel analiza un cambio de rumbo. La intención de comenzar a dirigir por su cuenta abre una nueva posibilidad profesional para el exdefensor, que buscaría dar sus primeros pasos como entrenador principal y proyectarse hacia el fútbol europeo.

El desafío de construir una nueva Selección

La salida de Messi marca el comienzo de una etapa diferente para la Albiceleste. Scaloni tendrá por delante la tarea de renovar parte del plantel y preparar al equipo para el próximo ciclo mundialista.

En ese escenario, el entrenador pretende mantener la mayor cantidad posible de integrantes de su estructura de trabajo. Samuel aparece entre las prioridades por el vínculo construido durante los últimos años y por el conocimiento que tiene del plantel y de la metodología.

El futuro del exdefensor todavía no está definido. Mientras evalúa la posibilidad de iniciar su carrera como técnico principal, Scaloni intentará convencerlo de continuar a su lado.

La decisión será de Samuel, pero en el cuerpo técnico argentino existe una certeza: su continuidad sería una pieza importante para afrontar el nuevo desafío rumbo al Mundial 2030.

Scaloni Selección ciclo Walter Samuel
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