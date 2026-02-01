Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Carlos Alcaraz se quedó con el Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic en cuatro sets y se convirtió en el más joven en lograr los cuatro grandes.

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 09:55hs
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Australia luego de imponerse en una gran final sobre el serbio Novak Djokovic (4°) y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Alcaraz, de solo 22 años, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 2 minutos de juego.

El encuentro comenzó mucho mejor para Djokovic, quien tuvo un primer set perfecto en el que pasó por arriba a su oponente para imponerse con un cómodo 6-2.

A partir de allí, el serbio empezó a cometer muchísimos errores no forzados, situación que fue aprovechada por Alcaraz para quebrarle el servicio en dos ocasiones y quedarse con el segunda parcial con un contundente 6-2.

La tercera manga fue prácticamente un calco del segundo, ya que Djokovic siguió enlazando muchos errores no forzados, mientras que Alcaraz estaba cada vez más confiado. Esto le permitió al español volver a quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial con un sólido 6-3.

En el último set Djokovic tuvo una muy buena reacción y se mantuvo a tiro en todo momento. Incluso llegó a tener un punto de quiebre para ponerse 5-4 y saque, pero volvió a cometer un error no forzado y vio cómo se esfumaba aquella chance.

Finalmente, Alcaraz consiguió el quiebre que le dio el triunfo en el duodécimo game, para estampar el 7-5 definitivo, tras poco más de tres horas de juego.

La gran conquista de Carlos Alcaraz para su carrera

Este título le permitió a Alcaraz convertirse en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open), con 22 años y 272 días, dejando atrás el récord del estadounidense Don Budge, quien lo había hecho con 22 años y 363 días.

Esta fue la séptima consagración en un Grand Slam para Alcaraz, quien ya había ganado el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025.

En su camino hacia la final, Alcaraz derrotó previamente al australiano Adam Walton, el alemán Yannick Hanfmann, el francés Corentin Moutet (32°), el estadounidense Tommy Paul (19°), el australiano Alex de Miñaur (6°) y el alemán Alexander Zverev (3°).

Djokovic, por su parte, demostró que pese a la derrota sigue a la altura de los mejores del mundo y que todavía tiene nafta en el tanque para seguir peleando por su 25° título de Grand Slam con casi 39 años.

Alcaraz Australia Djokovic
Noticias relacionadas
alcaraz sigue firme en la busqueda de su primer abierto de australia

Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

con mastantuono de titular, el real madrid le gano agonicamente al rayo vallecano

Con Mastantuono de titular, el Real Madrid le ganó agónicamente al Rayo Vallecano

la liga suma capitulos: necesidades urgentes y suenos de cima

La Liga suma capítulos: necesidades urgentes y sueños de cima

la maraton santa fe?coronda se vive en colores: postales de la mas linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Lo último

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Último Momento
Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Madelón ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Madelón ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Ovación
EN VIVO: el equipo italiano marca el rumbo en la Maratón Santa Fe-Coronda, la más linda del mundo

EN VIVO: el equipo italiano marca el rumbo en la Maratón Santa Fe-Coronda, la "más linda del mundo"

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Pullaro: La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

En una gran pelea el Chapu Cantero cayó por puntos en Buenos Aires

En una gran pelea el Chapu Cantero cayó por puntos en Buenos Aires

Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único